Casamonica beccato a spacciare in strada, la madre per evitare l'arresto del figlio getta altre dosi dal bagno

Ha gettato la droga dal balcone per evitare l'arresto al figlio. Uno stratagemma che però non ha salvato Armando Casamonica. Lo spaccio sotto casa è così costato caro al 31enne Casamonica, colto sul fatto dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Casilina che lo hanno arrestato con l'accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti si sono consumati nella zona del Quadraro. Armando Casamonica è stato notato dai carabinieri che lo tenevano d'occhio nei pressi della sua abitazione, mentre stava cedendo ad una romana di 50 anni una "palletta" di cocaina. A scambio avvenuto, i militari li hanno fermati, recuperando la dose appena ceduta e identificando la "cliente".

Subito dopo, gli investigatori dell'Arma hanno fatto scattare la perquisizione nell'appartamento di Casamonica. Arrivati vicino casa, una donna affacciata alla finestra - identificata poi per la madre di Armando Casamonica - visti i carabinieri - ha iniziato a gettare degli oggetti dalla finestra del bagno. I militari a quel punto li hanno recuperati nel cortile sottostante, appurando che tra questi c'era un altro involucro che avvolgeva 2 grammi di cocaina.

In casa, invece, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e oltre 1.000 euro in contanti. Per Armando Casamonica sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre la madre, tenuto conto del suo atteggiamento, è stata denunciata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.