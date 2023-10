Borseggiatori a caccia di turisti alla metro Spagna: tre arresti

È una della stazioni maggiormente frequentate dai turisti per poter visitare le bellezze della scalina di Trinità dei Monti, la fontana della Barcaccia e via dei Condotti. Proprio questo fa della stazione Spagna una delle più battute dai borseggiatori all'opera sui mezzi pubblici e nelle aree di maggiore interesse turistico della Città Eterna. Fenomeno che conoscono bene anche i carabinieri che hanno arrestato in poche ore tre "manolesta".

Sono stati i militari della stazione di Roma Viale Eritrea ad arrestare in flagranza due cittadini cileni di 37 e 34 anni, sorpresi mentre tentavano di impossessarsi con destrezza di un portafogli di una turista francese, che non si era accorta di nulla.

Sempre presso la fermata metropolitana Spagna, i carabinieri della stazione di Roma Quirinale hanno arrestato un altro cittadino cileno di 25 anni, sorpreso mentre riusciva con un gesto fulmineo a rubare il portafoglio di un turista danese mentre si trovava sulla banchina in attesa del convoglio sulla banchina. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

Tutte le vittime di furto hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.