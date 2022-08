Latitante scovato a Borghesiana: si era allontanato da una comunità di recupero

Era sparito lo scorso fine di luglio dalla provincia di Milano, dove era in affidamento in prova in una comunità di recupero. Di fatto latitante. L'uomo è stato però scovato ed arrestato lo scorso 10 di agosto nella periferia est della Capitale.

Ad essere trovato un cittadino albanese di 39 anni, noto alle cronache della criminalità romana straniera, evaso, lo scorso 28 di luglio dalla misura dell'affidamento in prova presso la comunità di recupero dove era stato assegnato in località Mesero (comune della provincia di Milano).

Le indagini sono iniziate subito dopo l’evasione del 39enne e si sono concentrate sul territorio romano di Rocca Cencia, luogo dove il soggetto era già stato tratto in arresto. Per il 39enne è l'ennesimo arresto subito a seguito delle varie evasioni effettuate nel corso degli anni. Circa un anno fa era stato tratto in arresto presso l’aeroporto di Milano Linate a seguito del suo rientro in italia dopo essere stato espulso dal territorio a seguito dei vari reati commessi nel corso degli anni, tra cui il tentato omicidio di un appartenente delle forze dell'ordine.

Nell'anno 2020 il cittadino albanese si era reso responsabile di un’evasione dal carcere di Velletri che culminò anche in quell'occasione con un rocambolesco arresto effettuato, dopo un lungo inseguimento, sempre in zona Borghesiana.

Questa volta il ricercato è stato trovato grazie all'intervento delle forze dell'ordine che, attraverso mirati servizi di controllo del territorio, sono riusciti a trovare l’evaso e riconsegnarlo alla giustizia per l'espletamento della pena residua pari a un anno e tre mesi.

Il blitz lo scorso 10 agosto, durante l'esecuzione di una congiunta attività effettuata tra il nucleo investigativo regionale lazio della polizia penitenziaria, la sezione di pg della polizia di stato presso la procura di Roma e la guardia di finanza del nucleo di polizia economico finanziaria di Roma.