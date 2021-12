La consegna di 76 chili di droga finisce male: sgominata banda di narcotrafficanti

Trasportavano 76 chili di marijuana dalla Sardegna alla provincia di Roma. Un carico di quelli che avrebbe fruttato almeno un milione di euro. Uno dei tanti che, per nave, coprono la tratta Olbia - Civitavecchia. A organizzarlo una donna che, grazie alla aiuto di tre complici, aveva intenzione di portare, nascosto tra i mobili, la grande quantità di stupefacente in un magazzino alla periferia della Capitale. Da lì poi lo sballo avrebbe invaso le piazze di spaccio romane, rivenduta ai grossisti e ai "semplici" pusher, per soddisfare la clientela.

A mettere fine agli affari di una banda di Narcos sono stati i militari della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia che monitorano la tratta di mezzi sospetti che transitano nel porto, nell'operazione coordinata dalle Procure della Repubblica di Civitavecchia e Tivoli, sono partiti dalle basi, controllando un furgone rinvenendo droga nascosta tra gli arredi trasportati sul mezzo, grazie anche al fiuto del cane antidroga Fanda.

Dopo aver rilevato dalla documentazione esibita dall'autista che quei mobili "stupefacenti" sarebbero dovuti arrivare in un deposito nella zona industriale di Monterotondo, i militari hanno organizzato un'operazione di "consegna controllata" della partita di droga, come si chiama in gergo. Di fatto ritardando l'arresto del conducente, i finanzieri hanno così aspettato che avvenisse la consegna cogliendo con le mani nel sacco altre tre persone, impegnate a scaricare buste di marijuana del veicolo.

Tra i tre impegnati nello scarico della merce, anche una donna che avrebbe commissionato la spedizione del mobilio dal porto di Olbia a quello di Civitavecchia. I 4 sono stati quindi arrestati e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La droga sequestrata - pari a 76 chili - una volta raggiunte le piazze di spaccio avrebbe fruttato circa un milione di euro. Ora le indagini della Finanza continueranno per ricostruire la filiera dello spaccio.