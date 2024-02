Rubano lo zaino a una turista dentro l'hotel, arrestata una banda di senza dimora

Si erano avvicinati a una turista inglese intenta nelle fasi di check-in all'interno di un hotel in via dei Chiavari, portandole via lo zaino durante un momento di distrazione. I ladri, però, sono stati fermati, colti in flagranza di reato, dai Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina.

Il fatto è avvenuto nel cuore di Roma, rione Sant'Eustacchio. Vittima inconsapevole una turista cittadina inglese di 66 anni che stava svolgendo le pratiche di registrazione in un hotel di via dei Chiavari. Ad agire, per portarle via lo zaino che aveva perso d'occhio per qualche minuto, una banda composta da quattro persone.

A finire in manette sono stati due uomini di 48 e 53 anni, dal Perù e da Cuba e due donne di 48 e 37 anni, entrambe cubane. Sono tutti gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. Tutti senza fissa dimora, già noti alle forze dell’ordine, i loro arresti sono stati convalidati dal tribunale.