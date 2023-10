Ricercato per sfruttamento della prostituzione viene scovato alla Balduina. Deve scontare 2 anni 4 mesi di carcere

Era ricercato da due mesi e mezzo. Scovato alla Balduina è stato per questo arrestato dai carabinieri. A finire in manette un 26enne romeno, destinatario di una ordinanza di esecuzione in carcere emessa dal tribunale di Bolzano lo scorso 24 di luglio.

Sono stati i carabinieri della compagnia Roma Trionfale a fermare il giovane per un controllo in viale delle Medaglie d'Oro. Identificato in un 26enne nato in Romania è stato poi arrestato. Deve scontare una pena di 2 anni e 4 mesi per sfruttamento della prostituzione.

Furti d'auto

L'arresto è arrivato nell'ambito di una serie di servizi di controllo mirato che hanno eseguito i carabinieri nella zona del Trionfale e a San Lorenzo. In tale contesto, sempre nella zona del XIV municipio, i militari dell'arma hanno poi denunciato a piede libero: un 20enne sudamericano per violazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Una coppia di cittadini peruviani sorpresi a bordo di un’auto risultata rubata lo scorso 18 settembre. Una coppia di giovani romani sorpresi a bordo di una vettura denunciata rubato la mattina precedente. Un 31enne del Mali, senza dimora, controllato in piazzale degli Eroi e trovato in possesso di un nunchaku.

Droga nel vano contatori a San Lorenzo

Controlli che in questo fine settimana hanno interessato anche San Lorenzo. In via dei Latini sono stati i carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante a sequestrare 265 grammi di hashish - suddivisi in 6 panetti - rinvenuti all’interno del vano contatori elettrici, accessibile dall’esterno.

Occupazione suolo pubblico

Gli uomini dell'Arma hanno poi sanzionato, per 1.200 euro, il presidente di un centro culturale del quartiere per la mancanza dei cartelli informativi relativi ai sintomi abuso bevande alcoliche e, per un totale di 15.000 euro, il titolare di un bar per occupazione di suolo pubblico finalizzato all’esercizio dell’attività commerciale.