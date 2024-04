Devastazioni al corteo anarchico per Cospito: 18 arresti, fra loro il romano Pasquale Valitutti

C'è anche un anarchico romano fra i 18 militanti arrestati dalla polizia per i disordini scoppiati nel marzo dello scorso anno a Torino in un corteo di solidarietà per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese detenuto al 41 bis in Sardegna. Pasquale Valitutti, per tutti "Lello", 76 anni, conosciuto negli ambienti anarchici per la sua inconfodibile sedia elettrica a rotelle, è stato arrestato questa mattina dalla polizia del capoluogo piemontese insieme ad altri 18 militanti.

I fatti risalgono al 4 marzo 2023 durante la manifestazione nazionale anarchica in solidarietà ad Alfredo Cospito. Un migliaio di attivisti hanno data vita a un corteo, non autorizzato, in un’area del centro cittadino, e hanno lanciato bombe carta e corpi contundenti contro le forze dell’ordine oltre a spaccare diverse vetrine di esercizi pubblici, banche, arredo urbano, monumenti, auto, per un totale di danni calcolato di oltre 630 mila euro. Due poliziotti sono rimasti feriti, uno con prognosi di 100 giorni.

La mattina del 4 marzo, in occasione dell’arrivo a Torino dei numerosi manifestanti provenienti da diverse città italiane e dall’estero, erano stati organizzati controlli preventivi della Digos, dei reparti mobili, della polaria, della polizia stradale, di frontiera e ferroviaria, e 37 anarchici, trovati in possesso di materiale sospetto o vietato (caschi, maschere antigas, martelli, piedi di porco, frombole, bastoni, bombe carta, petardi, aste, scudi, coltelli, accette e materiale per travisarsi) in una manifestazione. Tra questi manifestanti 28 erano stati poi denunciati per porto abusivo di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Stamattina, nell'ambito di una articolata indagine della Digos coordinata dalla procura, e che ha portato alla denuncia di 75 militanti anarco-antagonisti, ha eseguito a Torino, Roma, Milano, Livorno, Alessandria e Cuneo, anche in collaborazione con i commissariati locali, 18 misure cautelari degli arresti domiciliari, dell’obbligo e/o divieto di dimora e/o dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nei confronti di militanti anarchici per i reati di devastazione, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Fra loro anche Valitutti.