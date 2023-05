Il lottatore Mma Alessio Di Chirico colpisce tassista, poi si sfoga sui social: "Ho sbagliato e provo vergogna"

L'ex lottatore di MMA Alessio Di Chirico, detto 'Manzo', è accusato di aver aggredito un tassista. Il 33enne romano si trovava a Formentera insieme alla sua famiglia quando, suo malgrado, è stato protagonista di una animata lite con un conducente di taxi. Una aggressione che gli è costata anche l'arresto. Di Chirico, rilasciato a piede libero senza cauzione, ora rischia il processo.

I fatti sono andati in scena nella serata di domenica 21 maggio. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, riportate da Diario de Ibiza, Di Chirico ha chiamato un taxi e avrebbe chiesto all’autista di viaggiare con moglie e figlie sui sedili posteriori. L'uomo non avrebbe accolto la sua richiesta, perché il codice della strada non lo consente. Così, 'Manzo' si sarebbe seduto davanti: dopo che la famiglia ha raggiunto l'albergo, Di Chirico avrebbe pagato il servizio e poi colpito brutalmente il tassista con dei pugni al volto.

Secondo Di Chirico, invece, la situazione sarebbe andata diversamente. "Ora che sono a casa e la mia famiglia non è più in pericolo, è necessario per me fare luce sull'accaduto – ha scritto l'atleta sul post condiviso su Instagram lo scorso 25 maggio – Siamo usciti dal ristorante dove avevamo cenato e abbiamo chiamato il taxi. Il conducente ha insistito per farmi mettere davanti lasciando i bambini sul sedile posteriore con mia moglie". La donna teneva già fra le braccia uno dei loro due figli che stava dormendo e l'automobile era priva dei seggiolini.

"Mio figlio ha sbattuto diverse volte la testa sul sedile di fronte a lui, in mancanza di un seggiolino adatto ai bambini e senza la presenza di un adulto che lo tenesse in braccio – ha continuato – Non avevo realizzato il rischio che stavamo correndo quando abbiamo deciso di proseguire la corsa, ma durante il viaggio mi sono spaventato e preoccupato tanto da chiedere con insistenza all'autista di lasciarmi andare dietro". L'autista si sarebbe fermato in mezzo alla campagna, minacciando di lasciarli lì, "al buio, con i bambini che si sarebbero certamente impauriti e con il rischio di essere investiti".

"Ho pagato, abbiamo discusso verbalmente e ci siamo insultati, siamo scesi". Poi il colpo, "solo una volta", come scrive e come raccontato dalle telecamere che "ci sono". "Ho smesso con lo sport un anno fa proprio per stare vicino alla mia famiglia, invece oggi per questo stesso motivo stanno arrivando minacce di morte a me e a mia moglie. Mi assumo ogni responsabilità nella maniera più netta possibile, accetto le critiche e mi scuso con le persone che ho deluso. Ma vi chiedo di lasciare fuori la mia famiglia da questa situazione", ha poi concluso.

Di Chirico, ora commentatore per Dazn, è stato arrestato dalla polizia spagnola. Il tassista è stato trasportato con l'elicottero in ospedale e ha riportato delle gravissime ferite al volto e verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico al viso. I medici hanno dichiarato che la vittima ha subito un trauma facciale e un trauma cranico.

Di Chirico, nel frattempo, dopo l'arresto è stato rilasciato a piede libero senza cauzione. È potuto tornare in Italia ma deve rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria per il processo.