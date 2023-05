Termini, turisti nel mirino dei borseggiatori: quattro arresti

Turisti nel mirino dei borseggiatori nella zona di Roma Termini. Sono quattro gli arresti effettuati dalla polizia nelle ultime ore fra lo scalo ferroviario dell'Esquilino e il Rione Monti.

In via Cavour, sno stati gli agenti del commissariato Viminale ad arrestare, a seguito di un controllo, un 30enne di origini marocchine sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere per rapina. Sempre gli investigatori del commissariato di via Farini, nel pomeriggio di domenica nhanno fermato un ragazzo argentino poiché sorpreso a borseggiare, al fine di impossessarsi del portafoglio, un’anziana turista inglese nei pressi della stazione metro Termini. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Sono stati invece gli agenti del commissariato Esquilino a bloccare 2 uomini di origini romene, i quali, in piazza dei Cinquecento, avrebbero borseggiato una turista australiana. I 2, datisi alla fuga, sono stati bloccati immediatamente dai poliziotti dopo aver ingaggiato una breve colluttazione con gli stessi. Il gip del tribunale di Roma ha poi convalidato la misura pre-cautelare adottata dalla polizia di Stato.

Infine gli agenti del commissariato Viminale, unitamente a personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno arrestato, nella mattinata di lunedì 8 maggio un 27enne originario della Guinea, gravemente indiziato del reato di rapina. Lo stesso, durante la notte, si sarebbe avvicinato alla vittima, un 37enne cileno e gli avrebbe strappato il borsello. Subito individuato dai poliziotti intervenuti, ha opposto loro resistenza al fine di rimanere in possesso del bene. A seguito di convalida dell’arresto è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.