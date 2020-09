Blitz antidroga al Trullo: arrestata la banda di via Monte delle Capre

Arrivavano a spacciare davanti alle scuole, vendendo cocaina ai giovanissimi. A scoprirli ed arrestarli, al culmine di un'indagine iniziata nel 2018, gli agenti del commissariato Esposizione della Polizia di Stato che questa mattina hanno eseguito 7 misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di altrettante persone alle quali viene contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Teatro dell’attività investigativa è la borgata del Trullo ed in particolare la piazza di spaccio di via Monte delle Capre. Lo stupefacente venduto era essenzialmente cocaina. Le indagini, portate avanti con metodi tradizionali (appostamenti e pedinamenti) e scientifici (intercettazioni telefoniche ed ambientali) , nel corso del tempo avevano già portato all’arresto in flagranza di alcuni sodali che operavano anche nei pressi di edifici scolastici.

Le 7 misure di oggi, 6 con custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari, hanno riguardato 6 uomini, già gravati da specifici precedenti di polizia, e da una donna incensurata che era poi la compagna del capo dell’organizzazione.