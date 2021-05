Elicotteri all'alba a Roma est, smantellata altra piazza di spaccio a Tor Bella Monaca: arresti e 35 indagati

I vertici della piazza di spaccio garantivano una sorta di "ammortizzatore sociale" e la difesa legale in caso di arresto di uno degli affiliati

Elicotteri a Roma est, sirene dei carabinieri, arresti e 35 persone indagate. E' lo scenario dell'ennesimo blitz a Tor Bella Monaca, a pochi giorni da quello che ha portò all'arresto di 51 persone solamente il 27 aprile scorso. Intorno alle 6 del mattino di oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato secuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l'arresto di 21 persone (tra cui due donne) e la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla P.G. di altri 14 soggetti (due donne), tutti ritenuti responsabili di associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente di cocaina nel quartiere.

Blitz in via Camassei: arresti dei carabinieri

L'ennesima indagine eseguita dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, questa volta quella di via Camassei, ha fatto luce su una vera e propria organizzazione criminale, con a capo un'unica famiglia del posto, gerarchicamente strutturata. Nel corso delle indagini è stata accertata la loro efficienza nel mantenere inalterata la sua operatività nonostante i ripetuti arresti e sequestri di sostanze stupefacenti operati in flagranza.

Il welfare dello spaccio di via Camassei

"I vertici del sodalizio hanno adottato puntualmente mirati accorgimenti finalizzati a rendere l'associazione impermeabile alle attività investigative, utilizzando utenze telefoniche fittizie sostituite ad ogni arresto", spiegano gli investigatori.

Inoltre, per garantirsi la lealtà degli appartenenti, i capi della banda dello spaccio di via Camassei fornivano contributi economici per gli avvocati ed il sostentamento al detenuto ed ai familiari, creando di fatto un "ammortizzatore sociale". I profitti derivanti dallo spaccio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si aggiravano su oltre 220 mila euro settimanali, con picchi nel week-end.