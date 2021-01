Da Tor Bella Monaca a Garbatella, stretta sullo spaccio: tre pusher in manette

Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale tra i quartieri di Roma per contrastare l’uso e lo spaccio di droga. Nell’ambito di una delle ultime operazioni delle scorse ora, i militari hanno messo le manette ai polsi di tre persone, una quarta è stata denunciata.

Stava cedendosi di droga a uno studente romano, quando è stato notato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Frascati che sono intervenuti bloccando il giovane pusher in via Camassei, nota piazza di spaccio a Tor Bella Monaca. Nelle tasche del giovane finito poi in manette, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, 17 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi e denaro contante, provento dello spaccio. Il 20enne è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Altri arresti sono scattati a Garbaella dove i carabinieri hanno sorpreso due cittadini romani, un 23enne e una 34enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, in piazza Attilio Pecile mentre consegnavano alcune dosi di marijuana ad un 32enne del Bangladesh. A seguito della perquisizione sono stati trovati 44 grammi di marijuana, 4 di hashish, un bilancino di precisione e 140 euro in contanti. I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Infine, nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno denunciato a piede libero un 18enne romano, con precedenti, fermato per un controllo mentre percorreva a piedi via Alessandro Severo, in zona Ostiense. Nelle sue tasche, i sono stati trovati 15 involucri in cellophane contenenti 17 grammi di hashish. Il giovane è stato anche sanzionato ai sensi della normativa anti-Covid, in quanto trovato sulla pubblica via dopo le ore 22:00 senza giustificato motivo.