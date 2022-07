Le app per i contatti, le sigarette per nascondere la droga: così si spacciava a Valle dei Fontanili

Usavano Wickr, una App di messaggistica che nascondeva ogni traccia della loro attività illegale. Dosi e dosi di cocaina che poi venivano nascoste e spacciate nella zona della Valle dei Fontanili dopo essere state occultate in sigarette svuotate e doppi fondi di orologi e cacciaviti, poi nascosti mediante delle piccole calamite in diversi luoghi dove i consumatori andavano a prenderle dopo aver pagato la "merce" al pusher di turno. Una banda di spacciatori, soprattutto di "ventini" e dosi al dettaglio da 0.2 e 0.4 grammi di cocaina, che aveva allestito una vera e propria organizzazione - con base a Primavalle - che riforniva di polvere bianca i consumatori della zona. A decapitare la banda i carabinieri che anno arrestato 8 persone per "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti".



L’attività di indagine che ha portato agli arresti è partita nel mese di giugno del 2020, a seguito dell’arresto in flagranza di due persone per spaccio in via della Valle dei Fontanili. Due pesci piccoli, che dietro nascondevano una organizzazione ben più strutturata. Da qui le indagini dei carabinieri di Trastevere mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché analisi di tabulati telefonici che hanno fatto emergere una fitta rete di acquirenti che confluivano in direzione di altri soggetti inseriti a pieno titolo in un sodalizio criminoso operante nel quartiere romano di Primavalle.

Le operazioni si sono protratte con riscontri di cessioni di cocaina, operati su tutti gli indagati, i quali erano soliti cambiare settimanalmente le utenze telefoniche utilizzate per lo smercio di sostanza stupefacente, al fine di eludere possibili attività di intercettazione. Infatti, è stato scoperto, nel corso delle indagini, che utilizzavano per l’illecita attività di spaccio l'applicazione di messaggistica istantanea Wickr con cancellazione dei messaggi. Altro elemento peculiare emerso durante la fase delle indagini erano i metodi di spaccio della droga. I "ventini" erano infatti occultati in oggetti o cose di uso comune, come all’interno di sigarette, orologi e cacciaviti, oltre ad occultare la cocaina in luoghi stabiliti all’interno di contenitori calamitati.

Nel corso dell’indagine, a riscontro dell’attività, svolta per disarticolare tale sodalizio e cristallizzare i vari ruoli degli indagati, nel complesso, i carabinieri hanno arrestato 8 persone in flagranza di reato (5 in carcere e 3 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico), 1 denuncia in stato di libertà, 10 segnalazioni amministrative, 161,5 grammi di cocaina sequestrata e 6.639 euro in contanti sequestrati.