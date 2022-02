A Tor Bella Monaca spaccio a tutte le ore: sei pusher arrestati e 135 dosi sequestrate

Cocaina, eroina e crack a tutte le ore nella periferia est della Capitale dove i carabinieri hanno arrestato nel volgere di poche ore sei spacciatori sequestrando oltre 100 dosi di polvere bianca. A finire in manette fra Tor Bella Monaca ed i Due Leoni sono stati un cittadino egiziano di 22 anni e 5 romani – tra cui due donne - tutti con precedenti, sorpresi tra via dell’Archeologia, via di Tor Bella Monaca e via San Biagio Platani in possesso di dosi singole di droga pronte per essere vendute.

A questi, i militari hanno sequestrato complessivamente 66 dosi di cocaina, 54 dosi di eroina e 15 di crack oltre ad un’ingente somma di denaro ritenuta provento di attività illecita. L’arresto è stato convalidato per tutti e 6: 3 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, uno sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in caserma e uno al divieto di dimora nel comune di Roma, in attesa del processo, mentre per l’ultimo arrestato processato per direttissima, ha avuto 6 mesi di pena.

I sei arresti sono arrivati nell'attività dei carabinieri del comando provinciale di Roma impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto i militari della compagnia Roma Centro hanno arrestato 2 cittadini cinesi e un cittadino filippino, sorpresi a bordo di un’auto parcheggiata mentre si stavano scambiando degli involucri risultati contenere cristalli di shaboo.

Nella disponibilità dei 3 è stata rinvenuta anche una ingente somma di denaro – circa 2.000 euro - e nel corso delle perquisizioni, estese nei rispettivi domicili, i Carabinieri hanno sequestrato complessivamente 15,2 grammi di shaboo, 95,3 grammi di ketamina e 5 pasticche di ecstasy.

I carabinieri del comando Roma piazza Venezia hanno invece arrestato un cittadino della Guinea di 39 anni, senza fissa dimora, notato a cedere, in cambio di denaro, una dose di eroina ad una persona che è stata successivamente identificata e segnalata all’ufficio territoriale del governo in qualità di assuntore di droghe. Nel corso del controllo, il 39enne è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose di eroina che nascondeva nella bocca e circa 800 euro ritenuti provento dell’illecita attività. Gli arresti sono stati tutti convalidati e tranne che per il 39enne per il quale non è stata emessa nessuna misura, tutti gli altri sono stati sottoposti a misure cautelari in attesa del processo.