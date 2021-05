Tor Bella Monaca, i blitz non fermano lo spaccio al "Ferro di Cavallo": in manette 3 pusher

Cinquantuno misure cautelari lo scorso 23 aprile ed altri 35 arresti all'alba dello scorso 4 maggio. Nonostante i blitz resta alta l'attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove nelle ultime due settimane, con due imponenti operazioni, si è giunti alla "decapitazione" di due sodalizi criminali che gestivano due delle più importanti piazze di spaccio della zona. Nella serata di mercoledì, in due diversi blitz, i Carabinieri della Stazione di via Parasacchi hanno arrestato altri tre pusher.

I primi a finire in manette sono una coppia romana, lei 32enne già con precedenti e lui 39enne, già sottoposto all'obbligo di firma in caserma. I due sono stati sorpresi nella nota "piazza" di spaccio "Ferro di Cavallo", mentre cedevano tre involucri di cocaina ad un giovane acquirente che è riuscito a darsi alla fuga. Bloccati e sottoposti ad una perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità della coppia, altre 31 dosi di cocaina e denaro contante, ritenuto il provento dell'attività illecita.

Un'altra pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, poco più tardi, sempre in via dell'archeologia, hanno arrestato un altro romano di 35 anni. L'uomo, è stato notato dai militari con fare sospetto nei pressi di un porticato ed è stato bloccato per un controllo. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire 19 dosi di cocaina e circa 800 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio.

Il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la coppia è stata trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo.