Spaccio tra il Quarticciolo e l'Esquilino, nei guai pusher e clienti

Dal Quarticciolo a Tor Bella Monaca, dall'Esquilino fino a Boccea. Nella sola giornata di ieri, in vari quartieri della Capitale, sono finite in manette sei persone, tutte con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Esito dell'ennesimo giro anti spaccio dai carabinieri.

In particolare, in piazza del Quarticciolo, i militari della Compagnia Casilina hanno arrestato altri 3 spacciatori. In manette sono finiti tre romani di 29, 42 e 49 anni, tutti con precedenti, sorpresi a consegnare dosi di cocaina e hashish ai loro clienti, anche loro identificati e segnalati come assuntori di droghe.

All’Esquilino, i Carabinieri della Compagnia piazza Dante hanno arrestato un cittadino senegalese di 48 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L’uomo è stato notato nella zona del Pigneto in atteggiamento sospetto e i militari hanno deciso di tenere d’occhio i suoi spostamenti, effettuati a bordo del tram. Arrivato a piazza Vittorio Emanuele, l’uomo è sceso e si è incamminato in via Nino Bixio, dove i Carabinieri hanno assistito alla cessione di due perline di eroina ad una ragazza, identificata e segnalata all'Autorità Giudiziaria. Per l’uomo è scattato l’arresto.

I Carabinieri di Montespaccato, invece, hanno arrestato un 24enne romeno, senza fissa dimora e già sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di marijuana ad un giovane in via Gino Frontali. Il pusher è stato subito bloccato e trovato in possesso di una decina di dosi della stessa droga e denaro contante, mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.

Nella piazza di spaccio di Largo Ferruccio Mengaroni, infine, i Carabinieri di Tor Bella Monaca hanno arrestato un romano di 29 anni, con precedenti, sorpreso in possesso di un panetto di hashish del peso di 120 grammi e di 1.000 euro in contanti.