Clienti in comune e volantini con le offerte in chat: così spacciavano alle porte di Roma

In comune avevano solamente i clienti che contattavano via chat. Poi ognuno badava per sé, una concorrenza "leale" - se così si può dire - dividendosi le zone dello spaccio e senza interferire negli affari degli altri. Così tre pusher, due italiani e un albanese, si erano fatti il loro giro autonomo di droga. Lavoravano da soli e ognuno aveva una zona.

C'era chi spacciava in via Filippo Turati a Velletri, chi in via Orti Ginnetti vicino all'ospedale e chi in via Emilia Romanagna a Genzano. I tre, secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla procura di Velletri, per tutto il 2023 si erano procurati hashish e cocaina da soli e poi, su Telegram, Signal e WhatsApp ai loro clienti più affezionati proponevano un volantino menù con i prezzi e la merce a disposizione.

A quel punto davano l'appuntamento e concludevano l'affare. Nel corso dell'indagine, inoltre, le perquisizioni effettuate dai carabinieri hanno permesso di sequestrare complessivamente 42 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina e 15 cartucce calibro 9x21.

"L'indagine svolta ha pertanto consentito di documentare una puntuale e prospera attività di spaccio di cocaina, più volte ceduta agli acquirenti, con frequenza mensile, talvolta anche a credito e in quantitativi significativi per un giro d’affari di migliaia di euro", hanno spiegato dall'Arma. Al termine delle attività due indagati sono stati tradotti presso i propri domicili in regime di arresti domiciliari mentre un altro nel carcere di Velletri.