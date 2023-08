La banda dei pusher del lago: i social per attirare cliente, minacce di morte e pestaggi a chi non pagava

Prendevano la droga a Casalotti, poi la pubblicizzavano in piazza oppure su Facebook, Instagram e Whatsapp ai loro clienti più fidati, poi concludevano gli affari. I prezzi come quelli di Roma perché sulle sponde del lago, a Bracciano e Manziana, la "merce" si comprava da loro. E chi non pagava veniva minacciato di morte e picchiato. Così la banda dei pusher del lago aveva messo in piedi un bel giro d'affari.

A decapitarli ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Bracciano, con il supporto del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria. I militari oggi hanno eseguito cinque misure cautelari emesse gip di Civitavecchia. Agli arrestati sono contestati, a vario titolo, i reati di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

L'indagine Flax

L'indagine Flax ha avuto inizio a settembre 2022, dopo un arresto in flagranza di reato per detenzione di 40 grammi di hashish, marijuana e cocaina, operato dai militari della stazione di Manziana. Dagli approfondimenti è emerso infatti che quanto rinvenuto fosse riconducibile a un gruppo di spaccio strutturato, che riusciva a contattare i clienti sui social.

È così che i carabinieri sono riusciti a ricostruire le mosse della banda che operava sulle sponde del lago di Bracciano e che si riforniva con spedizioni periodiche di ingenti quantitativi dal quartiere Casalotti.

Le violenze

Il gruppo non aveva capi, eppure dalle indagini è emersa la figura di un uomo che non si faceva scrupolo a risolvere le questioni legate ai debiti o alle controversi nate in seno al traffico di stupefacenti, con minacce di morte e pestaggi. Nel corso dell'indagine, inoltre, gli investigatori hanno arrestato in flagranza di reato due persone, ne hanno denunciate a piede libero altre sei e hanno sequestrato un totale di quaranta grammi di cocaina, quaranta di marijuana e quarantadue di hashish.

La pistola rubata

Durante il blitz consumato nella mattinata di oggi, i carabinieri hanno anche eseguito sei perquisizioni domiciliari. Il bilancio è chiaro, sono stati rinvenuti uno chilogrammo e mezzo di hashish e una pistola semiautomatica, risultata rubata, completa di otto colpi, in possesso di uno dei destinatari dell'ordinanza, mentre è stato arrestato - sempre in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio - un altro indagato, trovato in possesso di 53 grammi circa di cocaina, una carta d'identità falsa e 17.000 euro in banconote di vario taglio. Al termine delle attività due indagati sono stati portati presso la casa circondariale di Civitavecchia, due a Rebibbia, mentre i restanti due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.