Lo spaccio fuori dal raccordo anulare, in tre in manette. Nei guai anche un 15enne

Lo spaccio, anche piccolo, non si ferma mai a Roma. Nel quadrante ovest della città, fuori dal raccordo anulare, i carabinieri hanno fermato tre giovani pusher in differenti operazioni.

Nella serata di ieri, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri di Casalotti hanno arrestato un 24enne romano trovato in possesso di 100 grammi di hashish e 20 di cocaina, occultati nella sua auto.

Un 18enne romano, invece, notato percorrere a piedi via Cogliate in tarda serata, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di 200 grammi di hashish. Dopo il rito direttissimo gli arresti sono stati convalidati.

In manette anche un 15enne romano che, fermato mentre percorreva a piedi via Boccea in tarda serata, è stato trovato in possesso di 67 grammi di hashish e di un bilancino di precisione.