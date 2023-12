Controlli nelle stazioni ferroviarie d Roma: tre arresti e 10 denunce

Settimana particolarmente intensa per la Polizia Ferroviaria, che in particolare nel periodo tra il 27 e il 29 novembre ha identificato oltre 10mila persone, arrestandone tre e denunciandone dieci in stato di libertà.

Controlli della Polfer a Termini e Tiburtina

I controlli della Polizia Ferroviaria del compartimento per il Lazio si sono concentrati particolarmente sugli scali di Termini e Tiburtina. I particolare un uomo di origini straniere è stato arrestato per furto aggravato in via Giovanni Giolitti, stazione Termini. Notato il suo fare sospetto, mentre si aggirava tra i viaggiatori in attesa degli autobus che collegano con Fiumicino e Ciampino, gli agenti lo hanno sorpreso a rubare il bagaglio di un ignaro turista, sottraendolo dal vano dell'autoobs. Il giudice ha convalidato l'arresto e per lo straniero è stato disposto l'allontanamento dall'Italia entro sette giorni.

Arrestata cittadina moldava

Il 25 novembre a Tiburtina la Polfer ha rintracciato una cittadina moldava a bordo di un treno proveniente da Milano. Identificata, gli accertamenti hanno fatto emergere che era destinataria di un provvedimento giudiziario per reati contro il patrimonio e contro la persona commessi in Italia. Per lei sono scattate le manette ed è stata accompagnata in carcere per scontare 2 anni, 6 mesi e 6 giorni di reclusione, oltre al pagamento di 700 euro di multa.

Fermato ladro di profumi a Termini

Di nuovo all'interno dello scalo di Termini, agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno arrestato uno straniero che aveva sottratto alcune confezioni di profumo, per un valore totale di 700 euro, all'interno di un negozio della stazione. Dopodiché, si era affrettato a raggiungere le scale mobili i via Giolitti, altezza Galleria Centrale. La Polfer, avendo assistito alla scena, lo ha fermato ritrovando la merce, che è stata restituita al commerciante. Arrestato, il ladro è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione in carcere.

Le finte raccolte fondi

Tra il 27 e il 29 novembre, infine, sono state comminate varie sanzioni a carico di diversi soggetti. Un italiano è stato sorpreso ad effettuare servizio di assistenza ai clienti vicino le biglietterie self-service di Termini, ovviamente abusivamente, per questo gli è stato intimato di non sostare dentro e nelle vicinanze della stazione per 48 ore. Un altro italiano il 29 novembre ancora a Termini è stato raggiunto dallo stesso provvedimento perché colto a chiedere denaro ai passeggeri, una sorta di raccolta fondi a titolo personale. Infine, la sera del 27 novembre sempre a Termini uno stranieri, destinatario di provvedimenti giudiziari, è stato fermato e accompagnato nell'ufficio immigrazione dal quale è uscito con la notifica di un decreto di espulsione entro sette giorni.