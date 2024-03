L'archivio di video e foto pedornografiche di due uomini. Sequestrati 10.000 file

Complessivamente avevano un archivio di voto e immagini pedopornografiche di oltre 10000 file. Gli agenti della polizia di Stato e del reparto che si occupa sicurezza cibernetica nel Lazio, sono arrivati a loro scandagliando i social network e gli archivi virtuali. A finire in manette un 50enne di Latina e una 62enne di Roma. Entrambi arrestati in flagranza di reato.

Nel computer del 52enne sono stati trovati file pedopornografici che vedevano coinvolti bambini anche in tenera età. Per l'uomo, incensurato, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Stessa sorte al suo "collega" di 62 anni, residente in provincia di Roma, che è stato tratto in arresto per detenzione di un ingente quantitativo di materiale pornografico ritraente esclusivamente atti sessuali con minori anche in età prescolare.

Nell'archivio in cloud dell'indagato, protetti da password, sono stati trovati i file. L'attività di indagine, svolta con il coordinamento del centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online, proseguirà ora con l'analisi del materiale sequestrato per individuare eventuali ulteriori responsabilità e per identificare i minori coinvolti.

Sistemi sempre più diffusi

"La diffusione di servizi di cloud che consentono l'archiviazione in spazi virtuali sempre più ampi, capaci di contenere una grandissima mole di dati, unita alla semplicità di utilizzo di servizi di anonimizzazione sempre più diffusi, rendono l'approvvigionamento di video e immagini a contenuto pedopornografico sempre più agevole, saturando in breve tempo il mercato che richiede la produzione di contenuti sempre nuovi", spiegano gli investigatori.

Quindi l'avvertimento: "L'esposizione dei minori ai tentativi di adescamento sui social network è una delle tematiche di specifico interesse per la polizia di Stato e di priorità della polizia postale. Necessita di una sempre maggiore formazione di genitori ed educatori, che viene effettuata attraverso campagne di sensibilizzazione promosse per fornire loro strumenti di conoscenza dei fenomeni, per stimolarli a una attenta vigilanza", si legge in una nota di chi ha indagato.