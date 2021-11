Blitz anti spaccio: 4 arresti in poche ore da San Pietro a Tor Bella Monaca

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri per contrastare lo spaccio di droga. I militari, nelle ultime ore, sono stati impegnati in servizi su tutto il territorio cittadino: quattro le persone arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, da San Pietro a Tor Bella Monaca.

I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Gambia di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si trovava in strada e stava finalizzando una negoziazione con un “cliente” per la cessione di 3 dosi di eroina al costo di 290 euro. I militari, intervenuti, hanno bloccato il 27enne e identificato l’acquirente segnalandolo all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe. Durante la perquisizione personale, nelle tasche del gambiano, i militari hanno trovato uno smartphone risultato provento di una rapina commessa alcuni giorni fa ai danni di una 54enne romana: dovrà rispondere anche di ricettazione.

In zona Quadraro, invece, i militari hanno arrestato un romano di 26 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, notato in atteggiamento sospetto nei pressi della fermata della metropolitana di Porta Furba. Il giovane, controllato dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di 14 g di hashish e durante le successive operazioni, eseguite anche nella sua abitazione, è stato rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish del peso di 50,5 g. Il 26enne è stato posto agli arresti domiciliari.

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri del locale Comando Stazione anno fatto scattare le manette ai polsi di un romano di 50 anni, con precedenti, dopo averlo notato nella “piazza di spaccio” di via dell’Archeologia. Bloccato e sottoposto alla perquisizione personale, l’uomo è stato “pizzicato” con 11 dosi di cocaina pronte per essere piazzate e circa 300 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Vicino al punto dove è stato eseguito l’arresto i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche 18 dosi di crack.

Su via Casilina, nei pressi della fermata della metro linea C “Torre Angela”, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 50enne romano, anche lui con precedenti, che all’atto del controllo è stato trovato nella disponibilità di 45 dosi di cocaina pronte per essere smerciate.