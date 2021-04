Pasqua stupefacente: controlli e arresti in tutta Roma, il bilancio della polizia di Stato

Lo spaccio non si ferma, neanche a Pasqua, neanche sotto restrizioni covid. Da nord a sud, da est a ovest di Roma, tante le attività di controllo e gli arresti da parte del personale della Polizia di Stato.

Spaccio a Collina della Pace

Un servizio studiato nei minimi dettagli quello messo in atto dagli agenti della Sezione Volanti al parco “Collina della Pace”, luogo frequentato da spacciatori. Si sono posizionati alle spalle del parco dove, grazie alla visuale strategica, hanno subito notato un uomo che si avvicinava ad una donna con la quale iniziava a scambiare qualche parola – pochi secondi e la donna si è incamminata verso un albero, dove, all’interno di un borsello nero ha prelevato dei piccoli involucri di colore bianco e poi è tornata subito dal suo “amico”. Scena non passata inosservata ai poliziotti che hanno deciso di intervenire. L’uomo accortosi della loro presenza è riuscito ad allontanarsi mentre la donna è stata fermata ed identificata per E.F.N. 21enne di origine nigeriana, in Italia senza fissa dimora. Controllata, nella borsa che aveva a tracolla hanno trovato 180 euro in contanti mentre nel borsello che nel frattempo avevano prelevato dai piedi dell’albero, i poliziotti hanno rinvenuto e successivamente sequestrato 38 bustine contenenti 48 grammi di hashish, 26 involucri contenenti cocaina e 21 involucri contenenti eroina. Fotosegnalata e ultimati gli atti, è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.

Tufello e Bufalotta, due arresti

Sempre gli uomini delle volanti della Questura di Roma, nella zona di competenza del III Distretto Fidene Serpentara hanno arrestato 2 uomini in due diversi controlli di polizia. Il primo al Tufello dove D.D. di 23 anni alla vista della volante ha cercato subito di cambiare strada per non essere controllato ma, fermato è stato trovato in possesso di denaro in contante e numerose dosi di cocaina. Ultimati gli atti è stato arrestato per detenzione. Il secondo invece è stato notato su via della Bufalotta, direzione GRA: P.D. 34enne romano, a bordo del suo scooter per non essere fermato dai poliziotti ha iniziato ad accelerare la marcia e a sorpassare le macchine in coda fino ad andare ad impattare con un’autovettura dove è caduto a terra. Bloccato è stato trovato con 1 involucro contenente cocaina. Perquisita anche la sua abitazione dove gli agenti hanno rinvenuto altra droga tra hashish e cocaina. Trattato negli uffici di polizia di Fidene, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio, in attesa della direttissima.

A Trastevere consegna a domicilio

A Trastevere invece, gli agenti del commissariato dopo una breve indagine hanno arrestato C.E. romano di 21 anni, residente a Tivoli. Lo stesso a bordo della sua macchina faceva le consegne a domicilio ai vari “clienti”. All’ultima consegna, i poliziotti lo hanno fermato: nel portafogli hanno rinvenuto 1600 euro in contanti e in macchina dove c’era il suo giacchetto, hanno rinvenuto 50 grammi di hashish e 2 involucri con dentro della “maria”.

Pietralata

E sono stati gli agenti del commissariato Villa Glori che durante un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato, durante un appostamento in via Pomona, D.L.M. romano classe ’65. I poliziotti hanno notato un uomo telefonare con fare sospetto nei pressi dell’abitazione di D.L.M. – pochi secondi di attesa e l’uomo si è incontrato con il “pusher” e poi lo scambio droga/soldi. Terminata la compravendita i poliziotti sono intervenuti: il cliente è stato trovato con la droga appena acquistata mentre lo spacciatore, dopo avergli trovato i soldi, è stato accompagnato presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto, nascoste sul soppalco del bagno, 11 dosi suddivise in bustine di cocaina pronte per essere vendute.

La sua casa centrale dello spaccio

Sempre gli investigatori di Villa Glori hanno portato a termine un’indagine di polizia giudiziaria con l’arresto di L.M.31enne romano per spaccio di sostanze stupefacenti. Il continuo via vai di persone presso la sua abitazione e il forte odore di fumo che si sentiva e la perquisizione domiciliare: nel cassetto di un mobile tra gli abiti i poliziotti hanno rinvenuto 45 pezzi di hashish, circa 100 grammi totali e denaro contante nonché un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento.

San Giovanni

Invece gli agenti del VII Distretto San Giovanni nel transitare lungo via Pasquale Tola, hanno notato un uomo a bordo di una macchina fermo che si guardava sempre intorno. Insospettiti dall’atteggiamento del conducente gli agenti hanno deciso di controllarlo e da subito, ha assunto un atteggiamento nervoso. Nervosismo che ha indotto gli agenti a far scattare il controllo all’interno dell’autovettura dice, sotto il sedile, è stato rinvenuto un involucro contenente 15 confezioni in cellophane termosaldate di cocaina e circa 400 euro V.T. romano del ‘ 67 dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, gli agenti del VI Distretto di P.S. “Casilino”, hanno notato, lungo i pianerottoli di uno degli stabili un giovane, il quale, dopo essere stato osservato per alcuni minuti mentre chiacchierava con altri ragazzi sopraggiunti, si è diretto verso le scale che portavano ai garage ed è stato visto rovistare in una cassetta a muro. Bloccato è stato identificato per D.D. 19enne romano con precedenti di polizia, e trovato in possesso di circa 210 euro in contanti e di una chiave che, in seguito ad un verifica eseguita nell’immediato dagli agenti, ha permesso di capire loro che la stessa era quella per aprire la cassetta: il deposito della droga dove hanno trovato 15 involucri contenenti

Sempre a Tor Bella Monaca gli agenti delle Volanti in via Giacinto Camassei hanno visto due giovani parlottare tra di loro e poco dopo prelevare, da uno dei due, sotto un’autovettura qualcosa e consegnarla al suo “amico”. Avvicinatisi a loro per un controllo, l’uomo che aveva prelevato l’oggetto dal suolo ha tentato di sfuggire ma è stato bloccato a poca distanza e, dopo averlo identificato per L.A. 28enne romano è stato perquisito e trovato in possesso di cocaina e 175 euro.