L'imprenditore balneare in società con il boss per una maxi estorsione da 500mila euro

Quanti soldi avrebbe preso dalla maxi estorsione da 500 mila euro, ancora non è chiaro. Di certo, però, Paolo Riccardo Papagni, noto imprenditore del litorale, si è messo in società con un boss di Ostia, Roberto De Santis noto negli ambienti criminali con il soprannome di 'Er Nasca', già condannato in via definitiva per la gambizzazione del boss Vito Triassi, avvenuta nel 2007 a Casal Palocco. E il suo ruolo non è stato marginale.

Insomma, un cosiddetto 'colletto bianco' insieme a un pezzo grosso della malavita romana che, stando a quanto riscontrato dalle indagini, da tempo ormai aveva avuto una evoluzione criminale. Tra Papagni e De Santis probabilmente c'era un "rapporto d'affari" e un "modus strutturato", secondo i carabinieri del gruppo investigativo di Ostia che hanno indagato con la direzione distrettuale antimafia. 'Er Nasca', d'altronde, è un uomo che sa confondersi anche tra gli imprenditori. Uno di quelli che, quando incontri per strada, non si etichetterebbe a prima vista come malvivente. Eppure il suo curriculum racconta altro.

La maxi estorsione da 500 mila euro

Secondo l'inchiesta dei militari del gruppo di Ostia i due, considerati soci, sarebbero gli autori di una tentata estorsione ai danni di un professionista romano impegnato in un progetto per la realizzazione di un complesso residenziale nel X municipio. In sostanza, per "potere lavorare tranquillamente su Ostia", gli avrebbero chiesto 500mila euro. Soldi spalmabili in cinque rate, a partire dal giorno in cui il cantiere sarebbe stato aperto. Una richiesta "onesta", diceva 'Er Nasca'.

Un pagamento sicuro che, oltre la protezione, avrebbe messo l'imprenditore al riparo anche da eventuali intoppi burocratici, alludendo al fatto che i due avessero agganci anche nelle istituzioni. Papagni e De Santis, che risultano oggi indagati per il concorso in tentata estorsione, aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso, non è infatti escluso che avessero conoscenze anche in municipio o al comune di Roma. Su questo punto, chi indaga, farà ulteriori accertamenti. D'altronde "le attività di indagine, già avviate da diversi mesi, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza", con le "modalità tipiche delle organizzazioni criminali mafiose", spiegano i carabinieri.

L'aggancio alla vittima

Il primo contatto dopo l'estate del 2021. Paolo Papagni, dopo un periodo in cui si era allontanato dal litorale per aprire una gelateria a Malta, era rientrato in Italia a fine 2019. Proprio lui, secondo quanto ricostruito, avrebbe avvicinato l'imprenditore poi vittima della tentata estorsione, perché lo conosceva. Avrebbe quindi millantato la conoscenza con una persona "potente su Ostia". Uno che, come ha sottolineato lo stesso De Santis al costruttore stesso, si vantava di aver "sparato a Triassi" e che era un "uomo degli equilibri".

Dunque, secondo i carabinieri, Papagni non avrebbe avuto solo un ruolo di mediatore, ma avrebbe avuto una parte attiva nell'affare anche se - sottolineano dall'Arma - non è chiaro quanto 'Er Nasca' gli avrebbe fatto intascare. A bloccare il tentativo di estorsione, quindi il mancato guadagno a Papagni e De Santis, sono stati proprio i carabinieri, proprio l'attività investigativa del gruppo di Ostia dei carabinieri che erano sulle tracce dei due da tempo. Riscontri poi confermati anche dalla vittima, più volte minacciata.

Paolo Papagni chi è

Paolo Papagni, ad Ostia, è un nome noto. Imprenditore balneare già titolare del Tibidabo e dirigente di alcune società di calcio dilettantistico a Ostia come Ostiamare e Pescatori, è il fratello del più noto Renato, per anni presidente dell'Assobalneari e titolare dello stabilimento le Dune.

All'imprenditore, già condannato dalla suprema corte di cassazione con sentenza del 26 gennaio 2021, a 4 mesi di reclusione per tentata violenza privata ai danni della giornalista Federica Angeli, per le affermazioni fatte nel 2013 allo scopo di bloccare un'intervista, e a 'Er Nasca' è stata notificata l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per due persone, sottoposte ad indagini per il reato di concorso in tentata estorsione, aggravata tra l’altro dall’utilizzo del metodo mafioso. Nei prossimi giorni verranno ascoltati. Il procedimento pende tuttora nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vige pertanto la presunzione di innocenza.