Ucciso davanti all'asilo dei figli, il clan Senese dietro l'omicidio. Tre arresti

A distanza di cinque anni, sono stati arrestati i mandanti e il killer di Andrea Gioacchini, 34 anni. L'uomo è stato giustiziato mentre si trovava in auto insieme alla compagna, subito dopo aver lasciato i figli a scuola.

Il 7 febbraio la direzione distrettuale antimafia ha dato mandato di eseguire i fermi di tre uomini, sui quali ricadono forti indizi rispetto alla responsabilità dell'omicidio di Andrea Gioacchini. L'uomo il 10 gennaio 2019 è stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco, esplosi da un individuo a bordo di uno scooter, mentre la vittima si trovava a bordo della sua Toyota a pochi passi dall'asilo nido dei figli, alla Magliana. Gioacchini era da poco uscito dal carcere di Civitavecchia, dove si era presentato per scontare un cumulo di pene. La vittima, deceduta all'ospedale San Camillo, era un sorvegliato speciale e tra i vari reati (detenzione di armi, spaccio, usura, lesioni personali ed estorsione) era stato coinvolto anche in una vicenda con Tamara Pisnoli, ex moglie dell'allora calciatore Daniele De Rossi.

Chi sono i tre uomini finiti in manette

Per i giudici delle istanze preliminari, ad essere responsabili dell'omicidio sono tre persone legate ad ambienti della criminalità organizzata, in particolare al clan camorrista capeggiato da Michele Senese, detto 'O Pazz'. In manette, infatti, sono finiti Ugo Di Giovanni (66 anni), Emiliiano Sollazzo (36) e Fabrizio Olivani (61). I primi due sarebbero i mandanti dell'omicidio, mentre l'ultimo, Fabrizio Olivani, l'esecutore materiale del crimine.

L'esecuzione davanti all'asilo dei figli

Olivani sarebbe dunque l'uomo che a bordo di uno scooter la mattina del 10 gennaio, ha atteso che Gioacchini e la compagna portassero i figli a scuola in via Castiglion Fibocchi e poi ha esploso quattro colpi con una calibro 7,65. Dei quattro colpi esplosi, tre hanno raggiunto la testa, la mandibola e una spalla della vittima, il quarto ha ferito all'inguine la compagna di Gioacchini.

I rapporti dei mandanti con il boss Michele Senese

Gli arresti, effettuati dalla Squadra Mobile della Questura di Roma e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, assumono rilevanza non solo perché risolvono un caso di omicidio efferato a distanza di cinque anni, ma anche per i legami di uno dei due mandanti, cioè Ugo Di Giovanni. Di Giovanni è il figlio di Domenico, detto Mimì, socio di Michele Senese detto 'O Pazz' o Zio Michele, boss indiscusso e temibile della costola romana della Camorra, da almeno tre decenni padrone del narcotraffico nella Capitale. Ugo Di Giovanni, invece, si è costruito il suo regno alla Magliana, dove a quanto emerso da precedenti indagini che portarono al suo arresto ad agosto 2022, non si muoverebbe foglia se non è lui a deciderlo.

Il messaggio mafioso per affermare la supremazia sulla Magliana

I tre sono gravemente indiziati per il reato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso. Di Giovanni e Sollazzo per gli inquirenti avrebbero organizzato l'omicidio con largo anticipo, ingaggiando Olivani e procurandogli l'arma e lo scooter col quale raggiungere il luogo del delitto. E Olivani avrebbe svolto anche un sopralluogo nei giorni precedenti all'omicidio, presentandosi poi diverse ore prima sul posto. In base a quanto si apprende, gli inquirenti sono convinti che l'esecuzione sia servita per aumentare il peso criminale da parte dei mandanti, già padroni del territorio, affermando ulteriormente la supremazia criminale sulla Magliana. Per mandare un messaggio, utilizzando modalità riconducibili a quelle di un'organizzazione mafiosa.