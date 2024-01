Furti e borseggi a Roma: cinque arresti in 48 ore da parte dei Carabinieri

Non si ferma mai l'attività di ladri e borseggiatori a Roma e di conseguenza nemmeno il lavoro delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno. Solo nelle ultime quarantott'ore, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno fermato e arrestato cinque persone in altrettanti interventi. Sono tutte gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Un cittadino georgiano di 48 anni, senza dimora, è stato sorpreso in via del Teatro Marcello dai militari del Comando di Piazza Venezia, subito dopo aver soffiato il portafogli di un turista tedesco a bordo della linea H. Nella stazione Spagna della linea della metro A, i Carabinieri della stazione di via Vittorio Veneto hanno arrestato un cubano di 37 anni, già sottoposto al divieto di dimora nel comune di Roma, colto in flagranza dopo aver sottratto un iPhone 12 ad una ignara turista italiana.

Sulla banchina della stazione Colosseo della metro B, invece, un cittadino giapponese era stato appena derubato del portafogli da parte di una bosniaca di 35 anni. La donna è stata sorpresa e arrestata dai militari della stazione Macao. In via Principe Amedeo all'Esquilino, nei dintorni della stazione Termini, i militari della compagnia San Pietro hanno colto in flagranza un tunisino di 29 anni mentre portava via con la forza uno smartphone dalle mani di un cittadino del Bangladesh, dopo averlo spintonato. Il ladro è stato fermato dai carabinieri che avevano assistito alla scena e la refurtiva recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

L'ultimo intervento è stato a bordo del regionale Nettuno-Roma. Sul convoglio, i carabinieri del nucleo Scalo Termini hanno fermato e messo le manette ad un altro cittadini tunisino che aveva appena rubato con destrezza lo smartphone a una passeggera, che non si era accorta di nulla.