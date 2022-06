Fratelli Narcos, Tor Bella Monaca come hub della droga in arrivo dall'Olanda e dal Marocco

Tor Bella Monaca, il supermercato della droga aperto h24, è sempre un porto sicuro. Un hub da utilizzare come tappa, grazie ai contatti giusti, per nascondere la droga. Così una banda di pusher sfruttava una base sicura messa a disposizione da due fratelli marocchini, un appartamento al civico 52 di via dell'Archeologia usato come magazzino di hashish e cocaina che arrivano dall'Olanda e dal Marocco.

Droga che, come ricostruito dai carabinieri di Latina e dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, dal nord Africa arrivava via mare, in nave, prima di raggiungere la zona delle Torri e dal paese del nord Europa tramite camion. A gestire lo stupefacente che arrivava a Roma e che poi, tramite i canali giusti, veniva venduta a Latina, Sezze, Fondi, Roma, Ardea e Anzio, c'erano i fratelli Abderrahim e Abdeljail Ohsaine, di nazionalità marocchina, ritenuti al vertice del traffico di droga con base appunto in via dell'Archeologia considerata una delle strade principali per lo spaccio di droga nella città eterna.

Nei guai, oltre i due fratelli finite in carcere, anche altre 7 persone, anche loro in cella. Ai domiciliari, invece, un 70enne di Latina,considerato un "pezzo grosso" da chi ha indagato, appartenente ad una famiglia ritenuta da tempo dall'antimafia vicina al clan dei Casalesi. Le indagini iniziate nel 2016, hanno permesso di ricostruire così il vasto giro di hashish, marjuana e cocaina. Un movimento importante che in questi quasi 6 anni di investigazioni, hanno permesso di arrestare oltre 20 persone e sequestrare di circa 60 chili tra le diverse sostanze stupefacenti.

Uno dei fratelli Ohsaine, stando a quanto emerso, avrebbe tenuto in Marocco il contatto operativo con i produttori e fornitori di droga e l'altro, invece, avrebbe organizzato e gestito l'arrivo, la custodia e lo smercio della sostanza stupefacente a Tor Bella Monaca. La droga, una volta giunta a Roma, sarebbe poi stata utilizzata anche per rifornire le piazze di spaccio del litorale a sud della provincia della Capitale e, tramite trafficanti pontini, quelle di Latina, Sezze e Fondi. Ma non solo. È stato infatti scoperto che parte della droga era destinata anche alla provincia di Monza e Brianza.

Oltre al giro di spaccio con base romana, l'attività investigativa ha permesso di raccogliere diversi elementi indiziari a carico di altri soggetti responsabili di cessioni di sostanze stupefacenti attraverso persone in grado di imperversare nel basso Lazio con una disponibilità pressochè illimitata di sostanza stupefacente. Una indagine che, come spiegano dell'Arma, potrebbe presto espandersi.