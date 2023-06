Un arresto e quattro fermi a Termini: il bilancio delle operazioni della polizia nella Capitale

Da Termini a San Basilio, dal centro al litorale gli ultimi giorni hanno registrato numerosi interventi della polizia in tutto il territorio della Capitale nei giorni a ridosso della festa della Repubblica.

Tante operazioni presso la stazione Termini dove gli agenti del commissariato Esquilino hanno controllato 96 persone, 51 veicoli e 5 esercizi commerciali. Ma non solo. Infatti è stato sottoposto a fermo di P.G. Un 45enne italiano, autore di una rapina in abitazione avvenuta qualche tempo prima e hanno rintracciato ed eseguito un ordine di carcerazione per un cittadino romeno, un arresto e tre stranieri sono stati disposti sotto custodia cautelare Due di questi, un tunisino di 35 anni e un egiziano di 26 anni, la notte del 24 maggio avevano rubato a un 23enne una collanina d’oro dopo averlo preso a pugni. Il terzo, 23enne marocchino, aveva rubato il telefono cellulare e la catenina d’oro a un 36enne. Per tutti e tre il GIP ha accolto la richiesta della Procura, convalidando il fermo e disponendo la custodia cautelare in carcere.

Per quanto riguarda il Prenestino 100 persone e 59 veicoli controllati tra il quartiere del Quarticciolo, piazza delle Gardenie, Piazza dei Mirti e le rispettive fermate della linea C della metropolitana. A San Basilio, invece, è stato attuato un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto urbano della metropolitana della linea B “Rebibbia” e “Ponte Mammolo”, a opera degli uomini del IV distretto, durante il quale sono state identificate 118 persone. Tra questi un cittadino straniero è stato denunciato per inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Roma.

Passando al litorale romano a Ostia sono stati arrestati un italiano di 29 anni e un marocchino di 39 in virtù di un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva, e tre uomini sono stati posti a fermi di P.G. per il reato di ricettazione. I poliziotti del commissariato Anzio Nettuno e Marino hanno effettuato controlli in 3 centri commerciali della zona e nella stazione ferroviaria di Nettuno, Lavinio e nel quartiere zodiaco di Anzio, identificando 70 persone.

In totale in tutta la Capitale si contano 853 persone e 337 veicoli controllati 1 ordine di carcerazione, 3 persone arrestate e 7 sottoposte a fermo.