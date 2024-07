Evasi dal carcere minorile: scovati due dei fuggitivi

È durata appena 24 ore la fuga di due dei tre evasi dal carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Entrambi tunisini il primo dei due fuggiaschi - che compirà 18 anni tra meno di un mese - è stato scovato dalla polizia a L'Aquila, in Abruzzo, dopo essere rimasto ferito nel corso della fuga. Nelle stesse ore il compagno di fuga, e coetaneo, è stato fermato dagli agenti del commissariato Viminale in zona Termini e portato negli uffici della polizia ferroviaria per essere fotosegnalato

Scovati in 24 ore

I tre detenuti, tutti tunisini, sono scappati dall'IPM di Casal del Marmo durante una rissa scoppiata all'interno della struttura nel primo pomeriggio di domenica 21 luglio. Approfittando dei momenti concitati i tre sono riusciti a darsi alla fuga salendo con degli appoggi di fortuna sul muro di cinta per poi fuggire. Diffuse le loro foto a tutte le pattuglie delle forze dell'ordine sul territorio della Capitale e nei database su scala nazionale è cominciata da subito la caccia ai fuggitivi con due dei tre identificati in Abruzzo e a Termini, dove si erano concentrate inizialmente le ricerche delle forze dell'ordine,

Chi sono i tre evasi

Secondo chi indaga nessuno di loro sarebbe considerato particolarmente violento, rissoso sì. Mohamed (il giovane rintracciato in Abruzzo) e Rayen (fermato a Termini) hanno sulle spalle accuse di spaccio di cocaina, crack e hashish. Saif ha invece precedenti per reati contro il patrimonio, rapine nello specifico. Terreno di caccia de tre, prima di essere associati nel carcere minorile, l'area attorno alla stazione Termini, ma anche i quartieri dell'Esquilino e di Castro Pretorio, dove si sono inizialmente concentrate le ricerche di polizia e carabinieri.

La fuga dal carcere minorile

Riusciti a scavalcare il muro perimetrale con una sorta di arpione rudimentale usando corde e manici di bastoni, i tre sono poi scappati venendo ripresi in un frame delle telecamere esterne all'Ipm mentre correvano per guadagnarsi la fuga. Rintracciato il più grande dei tre in Abruzzo, dove aveva alcuni appoggi, e il secondo nei pressi della stazione Termini il più giovane dei tre (di 15 anni) risulta al momento l'unico ancora ricercato.

La nota del sindacato

"Dopo il primo, rintracciato all’Aquila, è stato ripreso alla stazione Termini un altro dei tre minori evasi ieri pomeriggio dall’IPM di Roma Casal del Marmo - dichiara in una nota il segretario generale Uilpa Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio -. Ora manca il terzo, per chiudere il cerchio".

"Per una serie di ragioni, non avevamo e non abbiamo molti dubbi sul fatto che i fuggiaschi di ieri, tutti minori, vengano ripresi e ricondotti in carcere in breve tempo. Di solito questi ragazzi non godono di appoggi esterni e non di rado sono gli stessi familiari che li inducono a costituirsi. Questo, però, non cancella le falle del sistema le quali, al contrario, vengono ancor più evidenziate dalla certificazione che non si tratti di fughe organizzate. Insomma, basta deciderlo estemporaneamente e si può evadere con evidente facilità. Occorrerebbe poi interrogarsi su quanto costa un’evasione anche in termini di spese per le ricerche e tutto ciò che ne consegue. Somme che, evidentemente, sarebbe più proficuo investire in politiche di potenziamento della sicurezza, a partire dagli organici della polizia penitenziaria mancanti di 18mila unità. Ma evidentemente - conclude De Fazio - il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo tutto, da cui non si sente una parola quando si verificano questi accadimenti, preferiscono pensare ad altro senza voler rendersi conto che la situazione, alle condizioni date, è destinata a sfuggire completamente di mano”.

Manca solo il terzo evaso

Il rintraccio del secondo fuggitivo ha trovato il commento anche del segretario generale della Fns Cisl Lazio Massimo Costantino: "Arrestato anche il secondo detenuto, manca solo il terzo evaso",