Da Boccea a Rocca Cencia, blitz anti droga dei carabinieri: 5 arresti

Cinque persone arrestate e oltre mille euro in contanti e decine di dosi di droga sequestrate. È il bilancio del blitz anti droga condotto dai carabinieri nei giorni scorsi in diverse zone della Capitale, da Bocca a Rocca Cencia.

Quaratenne arrestato a Boccea, in tasca 1.000 euro in contanti

Il primo arresto proprio a Boccea, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trastevere hanno notato un 40enne romano camminare in via Belvedere Montello e lo hanno fermato per un controllo. L’uomo è stato trovato con 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, su cui non ha fornito spiegazioni, e i militari hanno quindi deciso di perquisire la sua abitazione nella stessa via trovando e sequestrato due involucri contenenti 127 grammi di cocaina.

Altri due arresti tra Primavalle e Alessandrino

A Primavalle, in via Federico Borromeo, i carabinieri di Montespaccato hanno arrestato invece un 33enne romano che, fermato a bordo della sua auto nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti 134 grammi di marijuana. Un 24enne è stato invece fermato e arrestato in via via Emilio Macro, zona Alessandrino, dopo che ha provato a scappare dai militari del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina. Raggiunto, nascondeva 26 dosi di hashish, alcune dosi di marijuana, due bilancini di precisione e denaro contante in tasca.

Due pusher arrestati in strada

Altre due persone sono state invece arrestate perché sorprese a spacciare in strada: si tratta di un 29enne romano notato dai carabinieri di Tor Vergata mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un giovane all’incrocio di via Casilina con via Rocca Cencia, e di un 34enne cittadino tunisino notato mentre vendeva alcune dosi di hashish. Tutti gli arresti sono stati convalidati.