Dalla cocaina allo shaboo: centinaia di dosi sequestrate e 14 persone arrestate per spaccio in ventiquattro ore

Raffica di controlli anti droga da parte dei carabinieri nel fine settimana. I militari del comando provinciale hanno arrestato, d’intesa con la procura di Roma, 14 persone con l’accusa di spaccio, dal centro storico alle periferie, e sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo e tre piante di cannabis.

In totale, come detto, 14 gli arresti effettuati da Cinecittà a Prima Porta, da Ponte Milvio all’Eur, da Trastevere a Talenti, Monte Mario. Proprio a Monte Mario, due carabiniere hanno arrestato un 19enne sorpreso a vendere alcune dosi di hashish nei pressi di una piscina, in zona via del Forte Trionfale.

I carabinieri della stazione Prima Porta, invece, hanno arrestato due fratelli romani, di 39 e 49 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti, che fermati a bordo di un’auto in transito in via Arta Terme sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e 790 euro. La perquisizione nella loro abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.