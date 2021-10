Hashish, marijuana e funghi allucinogeni: coppia di ventenni tradita dal nervosismo

Traditi dal nervosismo e della mancanza di un documento di riconoscimento. Così gli agenti di polizia hanno trovato e sequestrato oltre mezzo chilo di droga ed arrestato due giovani amici ventenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare sono stati i poliziotti del commissariato Prati, diretto dal dottor Filiberto Mastrapasqua, impegnati in un posto di controllo a piazzale degli Eroi a fermare una Volkswagen Up con a bordo due giovani. Condotta da un romano di 20 anni, al lato passeggero c'era un marocchino 22enne, sprovvisto di documento e poi risultato avere un rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Da qui la necessità di portarlo negli uffici di polizia per accertamenti con i due amici che hanno cominciato a manifestare un certo nervosismo.

Entrambi con precedenti specifici per droga i poliziotti hanno quindi proceduto ad una prima persquisizione nel corso della quale sono stati trovati alcuni grammi di "fumo". Inevitabile il controllo alle rispettive abitazioni in zona Casal Lumbroso dove gli agenti hanno poi trovato il resto della droga: oltre mezzo chilo di hashish, 67 grammi di marijuana e dei funghetti allucinogeni.

Identificati i due amici sono quindi stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.