Hashish, cocaina e cartucce in casa: spacciatore in manette

Hashish e cocaina, ma anche cartucce. A finire in manette un 49enne di Artena. Sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria di Colleferro, a seguito di una attività d'indagine, ad eseguire quattro perquisizioni domiciliari in altrettante abitazioni del comune della provincia romana con l'apporto delle unità cinofile della polizia di stato di Nettuno.

In tale contesto nell’abitazione di un 49enne sono stati trovati 160 grammi di cocaina, 6 panetti di hashish del peso di circa un etto l’uno, il materiale per il confezionamento e per la divisione in singole dosi, nonché 59 cartucce calibro 357 magnum e 38 special. A carico di un ragazzo 25anni sono invece stati sequestrati circa 25 grammi di cocaina, suddivisa in vari pezzi, ed alcuni grammi di hashish e marijuana.

Per i due la procura di Velletri ha quindi convalidato l'arresto. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente mentre al 49enne, associato in carcere è stato contestato anche il reato di detenzione di armi. Il 25enne è stato invece sottoposto agli arresti domiciliari.

Le altre 2 perquisizioni hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un ragazzo a cui sono stati sequestrati poco meno di 25 grammi di hashish ed alla segnalazione amministrativa di un giovane trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.