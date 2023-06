Degrado e criminalità in Centro: sei arresti e un ristorante chiuso

Sei arresti, denunce, multe e un'attivita sospesa nel centro della Capitale da parte dei carabinieri per contrastare le situazioni di degrado, abusivismo e illegalità.

Negli arresti figurano due ragazze nomadi e una coppa di sudamericano che hanno rispettivamente rubato un portafogli a una turista in metro e una borsa a una turista che stava cenando presso un ristorante in via Lavatore. Altri due stranieri sono stati arrestati per la compravendita di uno smartphone risultato rubato lo scorso 27 maggio.

In via Giovanni Giolitti un 19enne egiziano è stato fermato e denunciato quando è stato trovato in possesso di un coltello. Denunciati anche 5 cittadini senza fissa dimora per inosservanza al Dacur emesso dal questore di Roma; un cittadino italiano e un cittadino romeno per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Sanzione pecuniaria di circa 1000 euro per un bar per la mancata esposizione delle informazioni sugli allergeni e per condizioni igienico sanitarie non conformi. Multa di 25mila e sospensione dell’attività per il titolare di un ristorante per la mancanza di requisiti igienico-sanitari, per la mancata predisposizione del piano di controllo Haccp per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari e per l’impiego di 5 lavoratori in nero.