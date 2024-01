La mafia dei Casamonica: dopo la sentenza della Cassazione rintracciati e catturati 9 appartenenti al clan

Sono stati rintracciati e catturati nove appartenenti al clan Casamonica rimasti in libertà prima della sentenza emessa e pronunciata dalla corte di Cassazione di Roma nella serata del 16 gennaio. Le nove persone, riconosciute responsabili - a vario titolo - di intestazione fittizia, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati.

Le catture sono scattate a seguito dalla sentenza emessa - e pronunciata nella serata di ieri 16 gennaio 2024 - dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezione II penale, la quale ha esaminato il ricorso proposto da 35 imputati avverso la sentenza del 29 novembre 2022 della Corte di Appello di Roma – confermando, nell'ultimo grado di giudizio, l’impianto accusatorio della direzione distrettuale antimafia e riconoscendo l’articolo 416-bis per il “clan Casamonica”, associazione mafiosa operante nella zona Appia - Tuscolana della città di Roma.

Alla luce di ciò, la procura generale presso la corte d’Appello di Roma ha delegato i carabinieri alla cattura dei richiamati 9 soggetti, i quali erano in libertà o ristretti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

La sentenza della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione che ha riconosciuto - per la terza volta per una famiglia di Roma, il reato di associazione mafiosa (416 bis). La condanna più alta, a 30 anni, stabilita dai giudici di secondo grado, era andata a Domenico Casamonica, ai vertici del clan romano.

"Il gruppo criminale Casamonica, operante nella zona Appio-Tuscolana di Roma, con base operativa in vicolo di Porta Furba è organizzato in una 'galassia', ossia aggregato malavitoso costituito da due gruppi familiari dediti ad usura, estorsioni, abusivo esercizio del credito, nonché a traffico di stupefacenti, dotato di un indiscusso 'prestigio criminale' nel panorama delinquenziale romano, i cui singoli operavano tuttavia in costante interconnessione e proteggendosi vicendevolmente, così da aumentare il senso di assoggettamento e impotenza delle vittime, consapevoli di essere al cospetto di un gruppo molto coeso ed esteso", avevano scritto i giudici della Corte d'Appello di Roma nella sentenza con cui hanno confermato l'accusa di mafia per il clan. In primo grado, il 20 settembre 2021, erano state comminate 44 condanne per oltre 400 anni carcere. Al maxiprocesso si è arrivati dopo gli arresti compiuti dai carabinieri del Comando provinciale di Roma nell'ambito dell'indagine 'Gramigna', coordinata dal magistrato Michele Prestipino e dai sostituti procuratori Giovanni Musarò e Stefano Luciani.

Proprio il pm Musarò nella sua requisitoria dello scorso maggio 2021, citò anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Massimiliano Fazzari (ex affiliato) e Debora Cerreoni (moglie di Massimiliano Casamonica, membro di spicco del clan e "gagè", mai accettata dal clan seppur parte integrante del gruppo) che descrissero la struttura e le modalità con cui agiva il clan.