Lite condominiale a Casal Bruciato: arrestate 4 persone

Quattro volanti sotto il palazzo, le sirene di auto arrivate di corsa, allertate dalla preoccupazione dei vicini. E' stato un pomeriggio movimentato quello vissuto ieri in via Cipriano Facchinetti, a Casal Bruciato, nel IV municipio dove una lite all'interno di un palazzo ha rischiato di degenerare in tragedia. A scontrarsi, prima a parole, poi venendo alle mani, quattro persone, tutti uomini, di 28, 30, 55 e 60 anni.

I fatti poco dopo le 15. Futili motivi hanno innescato la lite, per una rabbia, evidentemente, covata da tempo e celata sotto la cenere. Una scintilla e iniziano a volare parole grosse. Uno schiaffo, un pugno e la situazione che appare degenerare. Nel frattempo le urla, arrivate a squarciare un sonnolento sabato pomeriggio di settembre a Casal Bruciato, hanno allertato anche chi nel palazzo non abita e che, temendo il degenerare degli eventi, ha immediatamente allertato la polizia.

Pochi minuti e alle urla si è aggiunto il rumore delle sirene. Nel palazzo salgono alla spicciolata gli agenti che a fatica riescono a dividere i contendenti. Tra loro c'è qualcuno che reagisce, minaccia i poliziotti e arriva anche a colpirne uno che, contuso, non ha però riportato gravi conseguenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo quasi un'ora i quattro vengono portati via. Arrestati, dovranno rispondere di rissa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.