Girava per la Magliana con cocaina ed eroina in tasca: arrestato

Weekend di controlli e arresti per droga a Roma. Nello specifico, i Carabinieri hanno effettuato fermi e denunce nei quartieri di Magliana, Valle Muricana, Settebagni e Prima Porta.

Con la droga in tasca alla Magliana

A piazza Certaldo, due passi da via della Magliana, il nucleo operativo di Roma Eur ha arrestato un cittadino italiano, romano, indiziato per il reato di detenzione ai fini di spaccio. L'uomo, 48 anni, è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto nella zona. Una volta avvicinato e perquisito, è stato trovato in possesso di 28 dosi di cocaina e 18 dosi di eroina. Il tribunale ha convalidato l'arresto, disponendo l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Hashish e shaboo a Roma nord

Nella serata di sabato 16 dicembre, inoltre, la Compagnia Roma Cassia ha effettuato servizio di controllo del territorio nel quadrante di Roma nord-est, tra Valle Muricana, Prima Porta e Settebagni. Tre cittadini stranieri sono stati denunciati per il possesso di 20 grammi di hashish e 10 di shaboo.

Allacci abusivi a Prima Porta

Non solo spaccio. In via Treviolo, a ridosso del parco "Marta Russo" a Prima Porta, i militari hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica in due differenti appartamenti. I Carabinieri hanno denunciato i due occupanti per furto, mentre l'allaccio abusivo è stato ripristinato e messo in sicurezza da tecnici incaricati da Areti Spa.

In sella a uno scooter rubato

Infine, un 59enne romano è stato fermato a bordo di uno scooter, che dagli immediati riscontri dell'Arma è risultato rubato, con regolare denuncia formalizzata il 19 ottobre. L'uomo è stato denunciato. In totale i controlli hanno portato all'identificazione di 82 persone e alla verifica di 35 veicoli.