Turisti in città e borseggiatori a lavoro: sei arresti in poche ore

Dalla tecnica della cartina, ai furti ai tavoli del ristorante, passando per i classici borseggi. Nel mirino dei manolesta i turisti in visita alle bellezze della Città Eterna. Un fenomeno che conoscono bene i carabinieri del gruppo di Roma che hanno arrestato sei ladri in poche ore con l'accusa di furto aggravato.

In manette sono finiti tre cittadini romeni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, bloccati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma San Pietro su ponte Sant’Angelo mentre tentavano di asportare il portafoglio contenuto all’interno della borsetta portata a tracolla da una turista, 72enne danese. Mentre due di loro affiancavano la vittima, una terza, con la mano coperta da una cartina di Roma, infilava la mano nella borsa ma è stata sorpresa dai militari intervenuti.

I carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese hanno arrestato un 57enne del Marocco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a derubare una turista americana che stava cenando ai tavoli esterni di un ristorante in via della Rosetta. L’uomo è stato notato avvicinarsi alle spalle e prelevare la borsa della donna, poggiata sua sedia di fianco.

Invece, quattro carabinieri liberi dal servizio, tre dei quali effettivi al comando Roma piazza Venezia e uno alla compagnia speciale di Roma, hanno arrestato una coppia di cittadini romeni, lui di 20 anni, lei di 18 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuti alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

I due stavano attentamente seguendo gli spostamenti di un gruppetto di turisti ungheresi che stavano camminando in strada e arrivati a pochi metri dall’ingresso del comando carabinieri piazza Venezia, evidentemente non avvedendosi del “pericolo”, hanno infilato le mani nel marsupio di uno dei visitatori, riuscendo a sfilare 180 euro in contanti e una carta di credito. La scena è stata notata dai 4 militari che sono immediatamente intervenuti bloccando i due cittadini romeni. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.