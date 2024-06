Furti a raffica nelle metro di Roma, la polizia arresta tre persone

Accerchiavano i turisti per rubare loro il portafogli. Tre persone sono quindi state arrestate a Roma per furto dalla polizia di stato durante le operazioni di contrasto dei furti nelle metro della Capitale.

Furti nella metro A di Roma

Un cittadino argentino di 27 anni è stato arrestato per aver rubato un portafogli proprio sotto gli occhi dei poliziotti del I distretto Trevi-Campo Marzio, impegnati in un servizio antiborseggio a bordo della metro A, nella tratta compresa tra le fermate Flaminio e Termini.

Gli agenti si trovavano a bordo del convoglio diretto ad “Anagnina” all’interno del quale vi erano numerosi turisti. Alla fermata Spagna, cinque soggetti dell’America Latina sono saliti a bordo del mazzo. Fingendosi comuni passeggeri, accerchiavano immediatamente una coppia di turisti iniziando a spintonarli con l’intento di creare più confusione possibile.

A questo punto una ragazza, che faceva parte del gruppo, apriva la borsa a tracolla di una turista portandole via il portafogli, passandolo, poi, ad un complice di sesso maschile. Prima che le porte del convoglio si richiudessero, il gruppo di malfattori è sceso velocemente sulla banchina tentando di dileguarsi fra le persone in attesa del treno. I poliziotti, che avevano assistito a tutta la scena, hanno inseguito il ragazzo bloccandolo in flagrante, qualificandosi nel contempo come appartenenti alla Polizia di Stato. Il giovane è riuscito inizialmente a divincolarsi, gettando a terra il portafoglio, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti e il portafoglio è stato recuperato.

Furti nella Metro B di Roma

Gli agenti del commissariato Celio, invece, sono intervenuti presso la fermata Colosseo della metro B dopo essere stati informati di un furto perpetrato ai danni di un turista. Quest’ultimo, mentre era a bordo del treno direzione Rebibbia, giunto in prossimità della fermata Colosseo, è stato avvicinato da due uomini che sono riusciti a rubargli il portafoglio dalle tasche per poi fuggire.

La vittima, accortasi di quanto accaduto, ha inseguito i due fino alla scalinata che conduce ai tornelli d'uscita della stazione, dove hanno gettato all'interno di un cestino della spazzatura documenti e portafoglio, subito recuperati dalla moglie della vittima. Quest’ultima ha allertato la vigilanza che ha bloccato i due uomini, un colombiano di 31 anni e un peruviano di 28, consegnati successivamente ai poliziotti prontamente intervenuti. I due uomini sono stati arrestati poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato con destrezza in concorso.