Truffe agli anziani, 11 arresti. 68 vittime, ma il numero potrebbe salire

Da Napoli a Roma per truffare ed estorcere denaro, oro, gioielli a carte di credito agli anziani. Sessantotto i casi accertati, ma potrebbero essere molti di più. Blitz all'alba. Undici le persone in arresto. Una organizzazione criminale con base in Campania, da dove la banda organizzava le scorribande criminali verso la Capitale. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di estorsione, truffa aggravata ai danni di persone anziane, furto aggravato, utilizzo fraudolento di carte di credito, sostituzione di persona, nonché del delitto di porto illegale di più armi da fuoco.

Sessantotto casi accertati

Una vera e propria organizzazione criminale. Sono decine i colpi messi a segno, 68 quelli accertati, ma non si esclude possano essere di più. Una organizzazione tutta partenopea, dai vertici agli emissari che si recavano a Roma da Napoli per raggirare l'anziano di turno con le oramai note truffe del finto figlio o nipote, dell'avvocato o del direttore delle Poste.

Undici arresti

Al termine dell'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Roma, la polizia Locale di Roma Capitale e la polizia di Stato hano eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal gip del tribunale di Roma, nei confronti di 11 persone.

Articolo in aggiornamento