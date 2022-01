Assalto alla Cgil: nuovi arresti per la guerriglia del 9 ottobre

Nuovi arresti per l'assalto alla sede della Cgil dello scorso 9 ottobre. E' in corso, dalle prime ore della mattinata, da parte della digos della questura di Roma l'esecuzione di misure cautelari, emesse dal gip del tribunale della Capitale a seguito della richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di soggetti che si ritiene abbiano preso parte attiva nelle azioni perpetrate lo scorso 9 ottobre ai danni della sede nazionale del principale sindacato dei lavoratori italiano di corso Italia.

L'assalto alla Cgil

Indagini e ordinanze che seguono quelle già eseguite a partire da subito dopo l'assalto fascista e no vax alla sede del sindacato nazionale della Cgil. Investigazioni che avevano già portato all'individuazione ed all'arresto di altri partecipanti alla guerriglia fra i quali i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Ad incastrarli diversi video che li ritraevano assieme ad altre persone mentre facevano irruzione nei locali di corso Italia.

La guerriglia del 9 ottobre

Un vero e proprio assalto sfociato in una occupazione della sede della Cgil. Quando il corteo non autorizzato che poco prima aveva dato alla guerriglia nel centro storico (che poi proseguì per tutta la giornata), raggiunse anche i palazzi del sindacato romano di corso d'Italia, poco distante da piazza del Popolo. Alla testa dei No Green Pass militanti di Forza Nuova e i ristoratori di Io Apro. Ma anche tanti scettici verso le scelte del governo dell'obbligo del green pass che da lì a poco sarebbe stato imposto anche sui posti di lavoro.