Anziana legata e imbavagliata al cimitero, due arresti. Adesso si indaga sul movente

Prima svolta sulle indagini riguardante il caso dell'anziana trovata legata e imbavagliata al cimitero di Anzio. La squadra mobile di Roma e la procura di Velletri hanno arrestato due uomini di nazionalità italiana, accusati di aver aggredito la donna di 76 anni. Un primo tassello per ricostruire un puzzle che sempre ancora lontano dalla risoluzione. Al momento, infatti mancherebbe un movente.

La questura di Roma lavora con la bocca cucita e le indagini proseguono. A scoprire la donna era stato un dipendente del cimitero che aveva immediatamente allertato il numero unico per le emergenze. Sul posto erano giunti i poliziotti della squadra mobile di Roma, vista l'inusualità del caso, che si sono messi sulle tracce degli aggressori. La donna, che si era recata in preghiera sulla tomba del marito, era stata rapinata.

Ecco perché inizialmente si era pensato a una rapina, seppur cruente. Una ipotesi al momento scartata, che appare più come quella di un depistaggio da parte dei due uomini arrestati. I due si sono trincerati nel silenzio e così le indagini continuano. Come mai l'anziana era stata trovata così? Conosceva i suoi aggressori?

Al momento chi indaga quest'ultima ipotesi la batte. Dopo essere stata soccorsa la donna aveva raccontato ai poliziotti di non ricordare niente. Secondo lei qualcuno l'avrebbe scambiata per un'altra persona, perché "volevano proprio ammazzarmi", disse. Eppure, secondo quanto trapela da fonti investigative, i sospetti di chi indaga si starebbero concentrando proprio nell'ambito dei rapporti familiari della donna.



Gli investigatori stanno lavorando anche su possibili altre persone coinvolte. La zona in cui si è verificata l'aggressione, interna al cimitero, non è videosorvegliata, ma le telecamere si trovano a tutti gli svincoli viari fuori dalla struttura. Le indagini continuano.