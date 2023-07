Maltratta persone ospiti di una struttura per casa accoglienza sul litorale

Minacciava e maltrattava persone che si trovavano in una struttura che accoglieva gente in difficoltà tanto da generare prostrazione psicologica nelle proprie vittime.

Si tratta di un uomo di 42enne di origine iraniane che in una casa accoglienza di Nettuno per mesi ha minacciato e maltratta gente che come lui era ospite della struttura. L’uomo fermato dai carabinieri è stato portato nel carcere di Velletri.

Questo episodio non è l’unico che ha visto gli agenti di polizia e carabinieri intervenire nel litorale romano. Infatti si contano numerosi posti di controllo nei punti nevralgici della città di Nettuno, con circa 110 veicoli, 8 attività commerciali e oltre 200 persone controllate che hanno portato all’arresto di 6 persone sono state arrestate e una denunciata in stato di libertà.

Fra gli arrestati un ragazzo in vacanza nella località di mare sorpreso nell’attività di spaccio. Il giovane romano era in vacanza nel litorale e da lì gestiva una fiorente rete di spaccio. L’uomo è stato fermato dagli agenti mentre stava cedendo un involucro ad una persona a bordo di una macchina che si allontanava. La perquisizione nell’abitazione ha portato al ritrovamento di 110 grammi di cocaina.

Diciassette dosi di cocaina e 270 euro in contanti sono stati trovati in possesso di un nordafricano di 42 anni bloccato e arrestato. Vana la fuga di un 28enne italiano alla vista degli agenti che è stato trovato in possesso di 1,7 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish e più di 1.400 euro in contati.

Per il reato di bancarotta e per aver violato le prescrizioni del codice antimafia sono stati portati in carcere un uomo italiano di 68 anni (pena da scontare 8 anni e 11 mesi a Regina Coeli) e una donna romena (a Rebibbia).

Per quanto riguarda i locali, un bar di Nettuno ha subito una multa di 1800 euro perché il titolare non aveva comunicato al collocamento l’assunzione di una dipendente e si è proseguito col sequestro amministrativo di un locale abusivamente utilizzato come deposito di bevande e viveri. A questo si aggiunge anche la mancata richiesta di autorizzazione ad installare telecamere sui luoghi di lavoro.

Multa molto più salata, 12mila euro, e attività sospesa per un ristorante kebab poiché il titolare non aveva elaborato il documento di valutazione rischi, non aveva organizzato la formazione prevista per i dipendenti e assunto in nero un lavoratore.