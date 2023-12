Lo stupratore di Garbatella preso dopo un anno: ha violentato anche ad Anzio. Si indaga su altri casi

Trascinava le sue prede dove riusciva e dopo averle aggredite, poi la violentava. Stupri che hanno visto come vittime accertate una donna di 44 anni alla Garbatella e una ragazza di 19 anni ad Anzio, ma le coinvolte potrebbero essere anche di più. Chi indaga non lo esclude. D'altronde l'orco, un uomo di 32 anni di origini nigeriane, secondo gli investigatori aveva un modus operandi ormai definito.

A luglio di quest'anno, dopo una indagine sul caso di violenza sessuale subito dalla ragazza più giovane, lo straniero fu arrestato ad Aprilia. Una caccia all'uomo durata due mesi, in quel caso, che produsse i frutti sperati. È proprio dagli elementi emersi in quell'inchiesta che la squadra mobile e la procura di Roma hanno trovato gli spunti per ricostruire un precedente caso di violenza sessuale, quello alla Garbatella, in via Alessandro Valignano. Di mesi per acciuffarlo, da quel settembre del 2022, ce ne sono voluti 15. Più di un anno. Un incubo per il quartiere e per la vittima.

Lo stesso modus operandi

Gli investigatori hanno riscontrato forti analogie nel modus operandi utilizzato nei due episodi. L'aggressione fisica prima e la brutalità della violenza sessuale poi. Un incubo per le due vittime che hanno avuto il coraggio di raccontare ogni dettaglio e contribuire all'arresto.

Oltre alle loro testimonianze, decisive sono state anche le perizie svolte dalla polizia scientifica che hanno permesso di attribuire entrambi gli episodi all'indagato. Il 32enne, già recluso nel carcere di Velletri, è accusato quindi di un secondo stupro. E le indagini proseguono.

La violenza sessuale alla Garbatella

La violenza sessuale alla Garbatella si è consumata nella tarda serata del 30 settembre del 2022, in via Alessandro Valignano, strada adiacente al commissariato di via Percoto. Secondo quanto ricostruito la donna era in compagnia con alcuni amici. Erano in un ristorante della zona quando si è allontanata per andare a prendere qualcosa in auto.

A quel punto è stata raggiunta alle spalle da un uomo, il 32enne nigeriano appunto, che l'ha prima spinta, quindi aggredita e infine violentata. A trovarla fu un'amica che, preoccupata per il mancato ritorno al ristorante, era andata a cercarla trovandola la vittima in lacrime. L'indagine dopo la violenza sessuale iniziò subito, la donna descrisse l'abbigliamento del suo aguzzino, e il quartiere della Garbatella scese in piazza per chiedere maggiore sicurezza. Risposte che sono arrivate dopo più di un anno di indagine.

Il secondo stupro

Dell'aggressore, però, non si trovarono tracce. Almeno fino a oggi. Decisiva, come spiegato, la comparazione con un altro caso di violenza sessuale, quello di Anzio del 12 maggio di quest'anno. Secondo quanto raccontato dalla vittima, una 19enne residente nel comune della provincia romana, le modalità erano simili.

Anche in quel caso l'adolescente fu pedinata alle spalle e poi aggredita. La giovanissima, anziché in auto, fu trascinata di forza in un rifugio di fortuna dove si è consumato lo stupro. Le urla della ragazza hanno poi messo in fuga il violentatore con la giovane che, in lacrime, chiese aiuto in strada. La sua descrizione dell'orco e le indagini della polizia fecero il resto.