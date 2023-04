Fermato con 34 carte bancoposta per l'accredito del reddito di cittadinanza, cerca di corrompere gli agenti: arrestato

Un cittadino egiziano di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di ricettazione e istigazione alla corruzione dopo essere stato fermato in zona Tuscolano dagli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato.

L'uomo stava camminando per via dei Quintili, zona Tuscolano, non lontano dalla metro Porta Furba. L'atteggiamento circospetto ha insospettito gli agenti in quel momento in servizio nella zona, così si sono fermati e lo hanno fermato per un controllo. I segni di insofferenza malcelati dall'uomo hanno messo ulteriormente in allerta i poliziotti, che hanno deciso così di procedere a una perquisizione.

La ricerca ha fruttato ben 34 carte bancoposta, utilizzate per accreditare il reddito di cittadinanza, oltre a 33 ricevute di acquisto e 5.580 euro in contanti. Soldi che l'uomo ha offerto agli agenti in cambio della possibilità di andarsene senza conseguenza. Il gesto ha ottenuto l'esito opposto, con i poliziotti che lo hanno arrestato per ricettazione e istigazione alla corruzione. Dalla perquisizione domiciliare nella stanza in cui vive il 39enne sono emerse altre 11 carte bancoposta.