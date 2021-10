Torpignattara: atti osceni mentre i vigili soccorrono agente investita, arrestato Mustapha

Una vigilessa investita da uno scooter e l'arresto di Mustapha. Sono questi i due argomenti di cui si discute da mercoledì pomeriggio a Torpignattara dove nel volgere di pochi minuti una agente di 51 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da uno scooter ed il "famoso Mustapha" è stato fermato per atti osceni. Trentasette anni, senza fissa dimora, l'uomo è molto conosciuto nel quadrante sud est della Capitale, e già in passato era finito al centro delle cronache cittadine creando quello che la stampa poi definì il "Caso Mustapha", in relazione ad un post dell'allora presidente M5s del V Municipio Giovanni Boccuzzi che annunciava, era il 17 settembre del 2020, "Mustafà è stato allontanato fuori dalla Capitale con conseguente procedura di espulsione", con i residenti del popoloso quartiere che si divisero fra colpevolisti e garantisti.

A distanza di poco più di un anno Mustapha F. è tornato a far parlare di sé ed è stato arrestato dalla polizia locale. Ma perchè il 37enne nordafricano è finito in manette? Lo spiegano dal Comando della Polizia locale: "Ieri sera , mentre un agente della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino era a terra, dopo essere stata investita da un motociclista in transito in Via di Torpignattara, e gli operanti erano intenti a prestare soccorso alla collega, oltre ad occuparsi di gestire la viabilità e la messa in sicurezza dell'area, un cittadino di nazionalità marocchina di 37 anni ha iniziato a compiere atti osceni in un luogo pubblico, in quel momento affollato, con il rischio di essere visto anche da alcuni minori presenti nella zona".

Da qui l'intervento dei caschi bianchi che, intervenuti immediatamente per porre fine alla condotta del 37enne, il quale, dopo aver tentato di opporre resistenza e cercato di aggredire i caschi bianchi, lo hanno arrestato.

Trovato senza documenti, Mustapha F. è stato sottoposto agli accertamenti di rito ed ai rilievi foto-dattiloscopici. In queste ore il processo con rito direttissimo. Nei suoi confronti diverse le accuse, dagli atti osceni in luogo pubblico, a lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.