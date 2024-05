Arrestato il mandante dei killer dell'ultimo boss della Banda della Magliana

È stato arrestato a Ostia Massimo Longo, condannato in via definitiva per l'omicidio di Emidio Salomone, considerato l'ultimo boss della Banda della Magliana. Sessantacinque anni era destinatario di un ordine di carcerazione - emesso dalla corte di Appello del tribunale di Roma - dovendo espiare un residuo di pena per una condanna definitiva di 28 anni e 7 mesi in quanto ritenuto responsabile dell'uccisione del noto pregiudicato allora 55enne, freddato nel giugno del 2009 da due killer mentre si trovava davanti alla sala giochi Planet via Cesare Maccari ad Acilia.

Condanna definitiva a 30 anni di carcere

Massimo Longo, condannato in via definitiva a 30 anni con rito abbreviato, era già stato arrestato nel settembre 2011, due anni dopo l'omicidio di Salomone, mentre si trovava già agli arresti domiciliari a Salerno in una comunità di recupero. Condannato in quanto ritenuto colui che assoldò i due killer che spararono a Salomone ad Acilia.

L'omicidio dell'ultimo boss della Banda della Magliana

Secondo quanto accertarono gli inquirenti, l'omicidio Salomone fu slegato dal suo passato legame con la banda della Magliana e maturò, invece, in un contesto legato al territorio di Acilia e degli “sgarri” inerenti il mondo della piccola criminalità che ruotava intorno allo spaccio. In particolare l'allora 55enne venne ucciso in seguito a uno sgarro fatto nei confronti di Longo. Siamo tra il 2008 e il 2009 e, nella zona, si registrarono degli incendi dolosi di automobili, in genere appartenenti a tossicodipendenti o piccoli criminali e altri tipi di ritorsioni.

Lo sgarro e l'omicidio

Tutto precipitò però il 12 febbraio 2009, quando in queste ritorsioni venne coinvolta una ragazza e il suo fidanzato: la giovane era la nipote della futura vittima, Emidio Salomone. Longo riteneva che il fidanzato della ragazza fosse responsabile dell'incendio della sua macchina e la giovane, presente mentre Longo l'aggredì, raccontò tutto allo zio. Dal quel momento Salomone, prima estraneo a queste ritorsioni, entrò nella storia. La stessa sera, due persone in scooter spararono dei colpi di pistola contro la casa di Massimo Longo in via Giovanni Armandi: fu la miccia che porterà all'omicidio dell'ultimo boss della Banda della Magliana

Salomone freddato da due killer ad Acilia

Una escalation di violenza, sgarri e ritorsioni. Poco dopo Massimo Longo venne rapinato del suo scooter, episodio che l'uomo non denunciò, probabilmente per potersi vendicare successivamente. In questo frangente, si verificò un episodio fortunato che permise ai carabinieri di scoprire il furto e la mancata denuncia: il blocco motore del mezzo rubato venne trovato su uno scooter di proprietà di una persona vicina a Salomone. Il ritrovamento avvenne in seguito a un incidente stradale. I pezzi del puzzle cominciarono a comporsi, le ritorsioni salirono di livello e culminarono nell'omicidio del 4 giugno 2009 quando due persone, a oggi ancora senza volto e nome, freddarono l'ex della banda della Magliana.

L'arresto di Massimo Longo

Massimo Longo, già ai domiciliari a Salerno dove si trovava in una comunità di recupero, venne raggiunto nel settembre del 2011 da un successivo provvedimento restrittivo perché ritenuto il mandante dell'omicidio: ovvero colui che assoldò i due killer che spararono a Salomone.

Chi era Emidio Salomone

Emidio Salomone era considerato l'ultimo boss della Banda della Magliana. Era stato arrestato in Danimarca nel villaggio di Frederikshavn nel gennaio del 2005 ma una decisione del tribunale del Riesame di Roma aveva revocato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip della capitale e Salomone, tra molte polemiche, venne rimesso in libertà nel Paese Scandinavo. Nel novembre 2004 era sfuggito a un blitz dell'antimafia nei confronti dei nuovi protagonisti del "Romanzo Criminale". Salomone secondo gli inquirenti era uno dei principali gestori del traffico di stupefacenti sul litorale romano ed era implicato in altri traffici illeciti nella zona di Ostia.

Acilia nel 2009

La zona in cui si determinano le condizioni che portarono al delitto è quella di Acilia, a suo tempo alle prese con la presenza di tossicodipendenti e spacciatori che però non appartenevano a vere e proprie organizzazioni criminali, ma che rispondevano più all'identikit di piccoli criminali che si muovevano da soli, vivendo di spaccio e altri crimini.