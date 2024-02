Compra la droga dei Moccia, arrestato dipendente comunale

È andato a Tor Bella Monaca per comprare hashish da un fornitore sicuro, la moglie di Gaetano Moccia, noto pregiudicato già finito nei guai per un blitz al Ferro di Cavallo, coinvolto in un agguato a dicembre 2022 e fratello del defunto boss Vincenzo Moccia, detto Vincenzino, morto in carcere nel 2008. Da lei ha comprato hashish e cocaina.

Un acquisto che è costato caro a un uomo di 45 anni, dipendente del comune di Vignanello in provincia di Viterbo. L'uomo è stato bloccato dagli agenti del distretto di polizia del Casilino che lo hanno visto mentre si scambiava la droga nel parcheggio del McDonald's sul vialone di Tor Bella Monaca proprio con la moglie di Gaetano Moccia.

Per trasportare la droga da Roma a Viterbo, inoltre, il 45enne aveva ricavato un ingegnoso nascondiglio dentro il blocco delle cinture di sicurezza del sedile posteriore dell'auto. Per accedere al vano segreto era necessario svitare il bullone sulla carrozzeria interno al portabagagli, e tirare un filo a cui era legato un contenitore a prova di cani antidroga. All'interno c'era la sostanza stupefacente.

Dentro il guscio arancione c'era un etto di hashish e sei dosi di cocaina. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati il bilancino e altri 40 grammi di sostanza stupefacente. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha applicato al 45enne la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma. La posizione della moglie di Moccia, per la quale scatterà la denuncia, è al vaglio della magistratura.