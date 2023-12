L'appuntamento al benzinaio per vendere la droga, presa la rider dello spaccio

L'appuntamento era all'interno del distributore di benzina in via di Sant'Alessandro. Lì incontrava i suoi clienti e poi vendeva la "merce", perlopiù cocaina. Presi i soldi, tornava indietro pronta per un nuovo carico e una nuova contrattazione. A beccare la rider dello spaccio, una donna di 50 anni, sono stati i poliziotti del VIII Distretto Tor Carbone che da tempo ne monitoravano i passi.

La donna si muoveva su un'auto a noleggio, una vettura che qualcuno le rimediava. Gli agenti l'hanno individuata lo scorso venerdì in via Nomentana per poi seguirla fino a via Dante dove hanno visto la donna scendere dalla vettura e raccogliere qualcosa da una scatolina nascosta dietro una lamiera posta a bordo strada per poi posarla e risalire velocemente in auto e riprendeva la marcia.

Nella scatola c'erano 12 involucri di plastica per un totale di 12,3 grammi di cocaina. La 50enne è stata successivamente fermata e sottoposta a controllo proprio all'interno del distributore di benzina in via di Sant' Alessandro.

Agitata, ha spontaneamente consegnato ai poliziotti 4 involucri di plastica che nascondevano cocaina per un peso lordo totale di grammi 3,73. Le prima indagini hanno permesso di ipotizzare che la donna possa operare per conto di una banda capace di fornirle l'auto per gli spostamenti oltre che la sostanza stupefacente già confezionata da cedere ai vari acquirenti. Su questo punto sono in corso altre indagini.