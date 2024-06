In manette una coppia che spacciava cocaina nella campagna romana

Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palestrina, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio di cocaina alle porte di Roma

L'intervento è stato effettuato dai militari il 12 giugno, alla fine di un'attività d'indagine iniziata a febbraio a seguito del controllo di un acquirente. Da quel momento, sotto il coordinamento della Procura di Tivoli, gli investigatori sono stati in grado di ricostruire una fitta rete di spaccio che aveva come centro operativo una zona rurale alle porte del comune di San Cesareo, pochi chilometri a sud-est di Roma.

La base di campagna

La coppia si occupava principalmente di smerciare grandi quantità di cocaina, così come l'attività tecnica dei carabinieri ha potuto far emergere chiaramente. E lo faceva in un'area rurale distante dal centro abitato, pensando così di dare meno nell'occhio ed essere più protetti da eventuali controlli. Nel corso delle indagini sono stati segnalati quattro assuntori per violazione della legge sugli stupefacenti, con sequestro di cocaina e anche hashish. L'indagine è stata condotta dal nucleo operativo della compagnia di Palestrina. Al termine delle verifiche, la Procura di Tivoli ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari l'ordinanza di misura cautelare per i due indagati. L'uomo in carcere, la donna agli arresti domiciliari.